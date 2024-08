Visa Americana: Ciudades de Estados Unidos que puedes visitar sin tramitarla

Para viajar a Estados Unidos es necesario contar con tu visa americana, sin embargo, no en todas las ciudades se te solicitará dicho documento. Precisamente, este es uno de los beneficios que ofrece la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BBC).

¿Para qué sirve la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC)?

Este es un documento oficial que permite al titular cruzar la frontera de México a Estados Unidos por vía terrestre, aérea o marítima, sin necesidad de visa.

El U.S. Department of State explica que pueden solicitarla los ciudadanos mexicanos que necesitan ingresar al país para estancias temporales (ya sea por negocios o placer). No aplica para residencias permanentes.

De acuerdo con el portal del U.S. Customs and Border Protection, el documento cuenta con gráficos y tecnología que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos utiliza para confirmar la identidad y ciudadanía del viajero.

Pero ¿a qué ciudades puedes acceder con la Tarjeta de Cruce Fronterizo? Únicamente es valida para cruzar a las siguientes zonas:

California, a menos de 40 kilómetros de la frontera.

Arizona, a menos de 120 kilómetros de la frontera.

Nuevo México, dentro de 143 kilómetros o hasta la interestatal 10.

Texas, a menos de 40 kilómetros de la frontera.

¿Qué necesitas para tramitar la Border Crossing Card?

Al igual que la visa americana, es decisión de las autoridades si te otorgan la Tarjeta de Cruce Fronterizo. Se tomarán en cuenta aspectos como los motivos del viaje y el tiempo de la estadía.

La página del U.S Customs and Border Protection explica que su vigencia puede extenderse hasta por 10 años. Mientras que la solicitud podrá realizarse en la Embajada o Consulado de los Estados Unidos más cercano al solicitante. Estos son los requisitos que debe reunir:

Llenar el Formulario DS-156, disponible en el enlace https://eforms.state.gov/Forms/ds156_e.pdf

Asegurarse de cumplir con los mismos requisitos para la visa de turistas o negocios (B1/B2). Puedes checarlos a detalle en en enlace https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visitor.html

Contar con un pasaporte vigente.

Demostrar que se tiene vínculos con México que obligarían al solicitante a regresar después de una estadía temporal en Estados Unidos.

Acudir a la entrevista que asigne la Embajada o Consulado.

Realizar un pago de 185 dólares, equivalente a 3 mil 500 pesos mexicanos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV