Viruela del mono: ¿Por qué en Europa se descartó vacunar a la población?

Hace unos días las autoridades de salud alertaron de una emergencia sanitaria por el rebrote del virus de la viruela símica. Frente a esto, se han tomado distintas decisiones respecto a la manera de prevenir y cuidar a la población.

En el caso de los países miembros de la Unión Europea, el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) ha dado a conocer que no tomarán control en las fronteras ni solicitarán jornadas de vacunación para los visitantes y residentes de la zona.

El motivo por el que tomaron esta decisión se debe a que consideran que el riesgo de contagiarse por viruela del mono en Europa es muy bajo para la mayoría de la población.

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud activó la emergencia sanitaria internacional la semana pasada, el ECDC considera que el riesgo sigue siendo bajo mientras no se interactúe con las comunidades donde circula el virus.

En el caso de España, el país sí cuenta con un stock de 500 mil vacunas para el mpox, según el Ministerio de Sanidad, y se está negociando la posibilidad de comprar más vacunas en conjunto con otros países de la Unión Europea.

El rebrote de viruela del mono que alertó a la comunidad internacional corresponde a la variante del grupo filogenético clado 1. Es la más agresiva y está causando graves consecuencias en la salud de la población de la República Democrática del Congo.

No se descarta que los contagios puedan aumentar con los casos importados, pues ya se detectó un caso fuera de África, en el país de Suecia. Sin embargo, las autoridades no consideran que represente un peligro significativo para la población y por eso no implementarán los controles en las fronteras.

Es importante que los grupos de riesgo se mantengan al pendiente de los comunicados oficiales y tengan especial atención a cualquier síntoma o contacto con casos confirmados.

