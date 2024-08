Ahora sí, el Congreso de Jalisco planteará una iniciativa para regular el uso de los patines eléctricos o scooters.

La presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso de Jalisco, Mónica Magaña, encabezó la primera Mesa de Trabajo sobre Vehículos de Movilidad Personal llevada a cabo en el Congreso local y que incluyó la participación de usuarios de scooters y expertos en movilidad.

En ella, la legisladora mencionó que se busca regular, pero no restringir el uso de los patines eléctricos, esto para fomentar el uso de vehículos no motorizados.

“Regular, pero sin que eso signifique no incentivar la movilidad no motorizada, incentivar la movilidad sustentable, no queremos que el usuario crea que es para que dejen de usarla, es para que cuando lo usen, sea en total seguridad. Qué sí podrán hacer, cuáles serán las prohibiciones”.

La diputada emecista descartó, de momento, que busquen implementar multas para quienes incumplan con los lineamientos que pueda haber sobre usuarios de patines eléctricos, pero que eso será definido por los municipios en caso de que el Congreso avale la ley.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

“El tema de las multas no es uno que estemos considerando ahorita. Nuestro principal objetivo es no dejar de incentivar, que las personas se muevan en mecanismos que no sean carros y las multas son todo lo contrario”.

Entre las propuestas que se plantearon en la mesa por parte de uno de los representantes de usuarios de scooters, es que se aumente la velocidad mínima para poder circular por espacios permitidos como las ciclovías.

“También la posibilidad de que circulemos por la calle aun si hay ciclovía, considerando que hay patines que sí pueden desarrollar la velocidad límite de los carriles laterales y algunas avenidas como Guadalupe y Tepeyac, para eso se necesita separar el encuadre de los patines eléctricos”, dijo uno de los representantes.

Por cierto, la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) detectó a usuarios de patines eléctricos circulando a exceso de velocidad en vialidades como Avenida Aviación, avenida Del Bajío, Circuito JVC o Mariano Otero en los cuales alcanzaban hasta 72 kilómetros por hora algunos usuarios.

MV