La viruela del mono, cuyo nombre se ha actualizado a mpox, es una enfermedad que actualmente mantiene a la población mundial a la expectativa luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara nuevamente emergencia sanitaria tras un rebrote epidémico en África. Recordemos que en 2022 la OMS también declaró epidemia por viruela sísmica, la cual cobró la vida de 119 personas, según cifras oficiales.

Recordemos que la mpox es una infección que se transmite a través del contacto directo con lesiones en la piel o fluidos corporales de personas o animales infectados, y en lo que va del 2024 se han registrado más de 15 mil casos y 461 en un total de 12 países en África.

Aunque ya existe una basta cantidad de información en los medios sobre lo que es la viruela del mono, al día de hoy son varias las preguntas más frecuentes entorno al mpox que se le hacen a la OMS, entre ellas si esta enfermedad es considerada una infección de transmisión sexual (ITS), y esto es lo que respondieron.

¿Cuáles son las preguntas más frecuentes del mpox a la OMS?

Si bien hace dos años hubo una alerta emitida a raíz de la rápida transmisión de la enfermedad, se dio de baja en 2023 ya que se consideró que se había logrado contener su propagación de manera efectiva. Sin embargo, los casos en todo el mundo continúan en aumento y el organismo internacional volvió a encender las alarmas.

Con el objetivo de informar a la población sobre los síntomas, las complicaciones y el contagio de la enfermedad, la OMS publicó respuestas a las preguntas más frecuentes que se manifestaron alrededor de esta infección viral.

¿Es la viruela del mono una ITS?

Luego de las mortales consecuencias de la pandemia por Coronavirus en 2020 (Covid-19), la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró otra emergencia de salud pública, la viruela del mono (mpox) en 2022.

La viruela del mono es una enfermedad muy parecida a la viruela, y es causada por un ortopoxvirus llamado virus de la viruela del simio, con síntomas que incluyen:

Fiebre

Cansancio

Dolor de cabeza

Linfadenopatía

Dolores musculares

Erupción cutánea (especialmente en cara y las extremidades)

De acuerdo con la OMS, la mayoría de los casos de mpox registrados a nivel internacional, así como su aumento abrupto, fueron causados por relaciones sexuales entre hombres (HSH), de ahí que se esté difundiendo información errónea sobre la viruela del simio como una enfermedad de transmisión sexual (ETS) como el herpes, la gonorrea y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

La OMS ha identificado el contacto sexual o varias o múltiples parejas sexuales en los 21 días anteriores a la aparición de los síntomas como uno de los factores de riesgo. Además de reconocer los síntomas de mpox, las manifestaciones de la enfermedad descritas recientemente indican un método de transmisión sexual, descubriéndose lesiones profundas y bien circunscritas en los órganos genitales.

Las muestras obtenidas de mpox de lesiones vaginales y anales arrojaron resultados muy parecidos a los obtenidos de la piel, las heces, el líquido seminal, la nasofaringe, el suero y el plasma en el ADN del virus de la inmunodeficiencia humana, lo cual lo ha convertido en otro factor crítico a tener en cuenta es la posibilidad de coinfección por mpox y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

Los casos detectados en esta comunidad de interés se dieron entre HSH con ITS. Por ejemplo, todos los HSH con mpox tenían antecedentes de ITS, hepatitis C, sífilis y VIH.

No obstante, de acuerdo con la misma OMS, el mpox o viruela del mono no es una enfermedad de transmisión sexual debido a que aunque puede transmitirse a través del contacto sexual la raíz de la propagación no es la de los fluidos genitales en específico, sino la del contacto de piel con piel y de los fluidos que de ella emanen.

