Rodrigo Huescas podría ir a prisión en Dinamarca por ESTA razón

Este viernes 28 de marzo se dio a conocer que el futbolista mexicano Rodrigo Huescas, actual elemento del Copenhague FC, infringió las leyes de tránsito en Dinamarca, lo que derivó en la pérdida de su licencia de conducir y la posibilidad de ir a prisión.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó en redes sociales que el exjugador de Cruz Azul, quien milita en el futbol danés desde julio de 2024, fue sorprendido conduciendo a exceso de velocidad en una zona restringida. Debido a esta falta, además de perder su licencia, Rodrigo Huescas enfrenta una condena de 20 días de prisión incondicional.

"El lateral derecho mexicano ha violado las leyes de tránsito. La sanción es la pérdida de su licencia de conducir, así como 20 días de prisión incondicional, después de exceder el límite de velocidad. Huescas condujo a 111 km/h en una zona donde el límite es de 50 km/h", señala el comunicado oficial difundido por la FMF a través de redes sociales.

La federación también indicó que el jugador reconoció su falta y ofreció disculpas públicas por su comportamiento.

"He cometido un gran error y pido disculpas por haber mostrado tan mal juicio. Lo lamento mucho y acepto las consecuencias sin dudarlo. Nosotros, los jugadores, somos modelos a seguir para las futuras generaciones, y en esta ocasión no he estado a la altura de esa responsabilidad", expresó Huescas en el comunicado.

Finalmente, el documento aclara que ni el club ni el futbolista brindarán más declaraciones sobre el tema.

