Viral: Cachan a jueza besándose con un reo (VIDEO)

Una jueza argentina está protagonizando un nuevo escándalo que ha dado la vuelta al mundo, luego de ser captada besándose con un reo que está condenado a cadena perpetua por homicidio. Esto ocurrió en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, en Argentina.

El pasado 29 de diciembre, la jueza Mariel Suárez acudió al Instituto Penitenciario de Trelew para sostener un encuentro con Cristian “Mai” Bustos y fue ahí cuando una cámara de vigilancia captó el momento que ahora se ha viralizado alrededor de todo el mundo: Suárez y Bustos actuando de manera muy íntima, incluso tomándose una selfie y aparentemente besándose.

Cabe resaltar que días antes, el 22 de diciembre, la jueza Mariel integró un tribunal que halló culpable a Bustos por el asesinato de un policía, delito que cometió en 2009. Durante este proceso, Suárez votó en disidencia, es decir, no coincidió con lo aprobado por el resto de los magistrados, ya que solicitaba una pena menor.

Pese a las imágenes en las que se le ve bastante cariñosa, Suárez dijo para medios argentinos que jamás se besó con Cristian y que acudió a entrevistarlo debido a que planeaba escribir un libro sobre él y su historia criminal.

“Soy jueza penal, pero también soy una persona y no soy tonta. Yo sé que en los lugares de detención hay cámaras, porque aparte los visito continuamente. Entonces, no voy a ir a exponerme con algo que no es cierto. Mi motivo es un motivo laboral, pero que no está relacionado con mi función de juzgadora”, aseguró Suárez.

Pese a su aclaración del tema, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut ordenó investigar a la jueza por “conductas inadecuadas”, aunque no es la primera vez que se ve envuelta en un escándalo, pues en 2013 fue destituida de su cargo, ya que fue acusada de liberar detenidos por teléfono y también por dictar una resolución arbitraria en un caso por abuso sexual.

Antecedentes de Cristian Bustos

Cristian Bustos tiene una amplia carrera delincuencial. En 2007, fue condenado a cadena perpetua por el homicidio de su bebé de nueve meses, pero logró escapar y dos años después fue detectado por policías de Chubut, lo que provocó un tiroteo, donde murió un elemento.

Tras escapar nuevamente de la justicia, Bustos fue detenido en Chile y después fue extraditado a Argentina, donde deberá pagar sus condenas por el homicidio de su hijo y el policía.

