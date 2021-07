Viajeros provenientes de lista ámbar ya no requerirán cuarentena a su ingreso al Reino Unido

El gobierno británico ha anunciado los detalles para permitir que las personas que han sido completamente vacunadas con dosis administradas por el Sistema Nacional de Salud británico (NHS por sus siglas en inglés), tras al menos 14 días, viajen a países de la lista ámbar sin tener que ponerse en cuarentena a su regreso a Inglaterra. Esta medida entrará en vigor a partir del próximo lunes 19 de julio de 2021 a las 04:00 horas; la recomendación para que las personas no viajen a países de dicha lista también se elimina a partir de la misma fecha.

Autoridades británicas informan que aquellas personas que hayan sido completamente vacunadas con alguna dosis administrada por el NHS en el Reino Unido y regresen de los países ámbar aún deberán completar una prueba previa a la salida antes de llegar a Inglaterra, junto con una prueba de PCR durante o dos días posteriores a su llegada. No tendrán que realizarse una prueba del día 8 ni autoaislarse. Todo resultado positivo será secuenciado genómicamente para seguir gestionando el riesgo de importar variantes.

Así mismo, si bien está siendo eliminada la recomendación de que las personas no deben viajar a los países contenidos en la lista ámbar, los menores de cuatro años seguirán exentos de cualquier prueba de viaje; infantes de cinco a diez años de edad sólo necesitarán realizar un PCR del día 2; los de 11 a 18 años deberán realizar una prueba previa a su salida y un PCR del día 2, como en el caso de llegadas desde países en la lista verde.

El gobierno del Reino Unido está adoptando un enfoque gradual para modificar los requisitos y ya explora planes para eliminar la cuarentena destinada a residentes no británicos vacunados que lleguen de países ámbar a finales de este verano, donde sea segura su implementación. El esquema del programa Test to Release continúa siendo una opción más para viajeros no completamente vacunados que regresen de los países ámbar para acortar su periodo de cuarentena, pagando una prueba privada y siendo liberados de forma anticipada si reciben un resultado negativo de la prueba COVID-19.

Las personas a cargo de la transportación también tendrán un papel fundamental en la realización de controles primarios de todos los pasajeros antes de abordar, verificando que las personas tengan consigo los documentos de certificación COVID-19 correctos con el fin de garantizar la protección contra nuevas variantes. Las multas por no cumplir con las medidas sanitarias continuarán vigentes, informan autoridades británicas.