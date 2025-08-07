¿Donald Trump padece una enfermedad mortal? Pese a que se ha divulgado esa información, es falso que el presidente de Estados Unidos haya sido diagnosticado así. Algunos internautas así lo han confirmado al compartir videos en los que se especula sobre el estado de salud del mandatario, quien padece insuficiencia venosa crónica, una afección que, si bien requiere atención médica, no representa un riesgo inminente para su vida.

Usuarios en redes sociales como Facebook y TikTok comparten varios videos en los que se asegura que Trump está "al borde de la muerte" pues "fue diagnosticado con insuficiencia venosa, una enfermedad crónica y grave".

"Trump, ¿castigo divino o enfermedad mortal? (sic)", comparte un usuario en Facebook que se hace eco de la secuencia en la que aparecen fotografías del político estadounidense.

Estos mensajes comenzaron a circular después de que medios locales informaran sobre la presencia de moretones en una mano del presidente y una leve inflamación en sus piernas.

La realidad: No es cierto que el presidente estadounidense, Donald Trump, esté "al borde de la muerte" tras ser diagnosticado con una insuficiencia venosa crónica , una dolencia que, según su propio médico y expertos, es benigna y común a su edad. Además, la Casa Blanca informó recientemente que el político se mantiene en excelente estado de salud.

¿Es mortal el diagnóstico de Donald Trump?

En primer lugar, la vocera presidencial de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó durante una rueda de prensa el pasado 17 de julio que Trump padece insuficiencia venosa crónica, una dolencia benigna y normal en personas de la tercera edad, según informó la agencia EFE.

De acuerdo con el informe médico difundido por el doctor presidencial, Sean P. Barbabella, en los exámenes de Trump no se observaron "indicios de trombosis venosa profunda ni enfermedad arterial", como tampoco señales de "insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal ni enfermedad sistémica".

Sobre las fotografías publicadas en la prensa en las que se observa un hematoma en una de las manos del mandatario, Leavitt aclaró que se trató de una leve "irritación de los tejidos blandos" debido a los "frecuentes apretones de mano" y "el uso de aspirina" que Trump toma como parte de un régimen preventivo cardiovascular.

"El presidente se mantiene en excelente estado de salud", dijo la vocera a los periodistas.

La insuficiencia venosa crónica, como la que tiene Trump, se produce cuando las venas tienen dificultad para realizar el adecuado retorno de la sangre al corazón y se origina una acumulación de sangre en las piernas.

La edad avanzada es un factor de riesgo importante para desarrollar insuficiencia venosa crónica, una afección que tiende a empeorar con el tiempo. Sin embargo, se puede manejar si el tratamiento se inicia en las primeras etapas, tal y como se indica en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (MedlinePlus).

En declaraciones a EFE Salud, el doctor Luis Rodríguez Padial explicó que, ante una insuficiencia venosa crónica, es importante prevenir la formación de trombos, ya que existe el riesgo de que uno de ellos viaje hasta los pulmones y provoque una afección grave.

Videos creados con IA para desinformar

Por último, los videos utilizados para difundir los mensajes sobre la supuesta enfermedad mortal de Trump presentan indicios de haber sido creados mediante computadora, como demuestra una revisión de las imágenes y un análisis con herramientas especializadas.

Por ejemplo, las imágenes que aparecen en una de las secuencias presentan una iluminación poco natural, el rostro de Trump muestra una piel excesivamente lisa y algunos objetos y personas se ven borrosos. Estos son rasgos característicos de contenidos generados mediante inteligencia artificial (IA).

Además, la fotografía atribuida a la vocera Karoline Leavitt no corresponde con su apariencia real.

Asimismo, un análisis realizado con la herramienta de verificación de audio 'Hiya Deepfake Voice Detector', asegura que solamente existe un 1% de probabilidades de que la voz que se escucha en uno de los videos virales sea auténtica.

EFE Verifica ya ha desmentido en el pasado videos que utilizan imágenes y avatares creados con IA para difundir desinformación sobre Trump, como que la Corte Suprema de Estados Unidos le ordenó deportar a su esposa e hijo.

En conclusión, no es cierto que Trump tenga una enfermedad mortal, pues en realidad padece insuficiencia venosa crónica, una dolencia común en personas de su edad. Además, la Casa Blanca confirmó que el mandatario tiene un excelente estado de salud.

OF