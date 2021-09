Un tribunal chino falla contra denunciante en mediático caso de acoso sexual

Un tribunal chino ha fallado en contra de la denunciante en un mediático caso de acoso sexual, considerado de gran importancia para el movimiento feminista #MeToo en China, cuya relevancia es mucho menor que en otras partes del mundo.

En 2018, Zhou Xiaoxuan hizo pública una denuncia por acoso sexual contra Zhu Jun, conocido presentador de la televisión estatal CCTV en la que ella hacía prácticas, en un momento en el que las redes sociales empezaron a reflejar experiencias similares por parte de varias mujeres chinas, y cuyos mensajes fueron progresivamente censurados en sitios como la popular red Douban.

En un comunicado emitido a última hora de este martes, el Tribunal Popular de Haidian, en Pekín, "consideró que las pruebas presentadas por la demandante Zhou eran insuficientes para probar la denuncia de acoso sexual de Zhu contra ella", por lo que "rechazó la denuncia de la demandante".

La denunciante aseguró esta madrugada (hora GMT+8), tras la notificación del veredicto, que el tribunal "rechazó todas las solicitudes" de inclusión de nuevas pruebas para apuntalar su caso.

"No es que no pueda aceptar perder el caso, pero al menos podríamos haber tenido un debate completo durante el proceso. En esta sesión, no hubo debate y el tribunal no nos dio el tiempo suficiente para defendernos", apuntó.

Según el texto del tribunal, "durante el juicio, la demandante y el acusado llevaron a cabo pruebas y contrainterrogatorios de conformidad con la ley, y se llevó a cabo un debate judicial completo en torno al foco de la disputa".

