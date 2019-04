Un sismo de 3.6 grados sacude el sur de California

Un pequeño sismo despertó a algunos residentes del sur de California antes del amanecer.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos informó que el temblor de magnitud 3.6 ocurrió poco después de las 05:00 de la mañana el miércoles y su epicentro fue a ocho kilómetros al oriente de la ciudad Yorba Linda, en el condado de Orange. Le siguieron varias pequeñas réplicas.

El Departamento de Bomberos del condado Orange indicó que no recibió reportes de daños.

El sitio web del Servicio Geológico "Did You Feel It?" ("Lo sentiste") tuvo aproximadamente dos mil 400 reportes que, en su mayoría, mencionaron una ligera o débil sacudida en la región.

Yorba Linda es una ciudad de unos 68 mil habitantes a 56 kilómetros al sureste de Los Ángeles.

JM