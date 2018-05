Trump pide al Congreso autoridad para repatriaciones rápidas de niños

La administración del presidente Donald Trump pidió hoy al Congreso aprobar enmiendas legales que permitan a las autoridades migratorias facilitar la repatriación de menores no acompañados que no sean de México o Canadá.



Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Migración (ICE) pidieron reformar la Ley para la Protección de Víctimas de Tráfico de Personas (TVPRA) a fin de permitir que niños de países no contiguos a Estados Unidos sean repatriados a sus países de origen si no fueron víctimas de trata.



La petición fue hecha en audiencia del Comité Judicial del Senado por el director adjunto de Operaciones de Deportación del ICE, Matthew Albence y la sub directora adjunta en funciones de su oficina de Investigaciones de Seguridad Interna Alysa Erichs.



"(Se busca) enmendar la TVPRA para que todos los menores no acompañados sean tratado de la misma manera independientemente de su país de origen", indicaron los dos funcionarios en un testimonio conjunto.



Bajo la ley vigente, los menores no acompañados nacidos en México o Canadá tienen la opción de retirar sus solicitudes de admisión y ser regresados a sus países de origen o de su residencia habitual si no existen indicativos de haber sido víctimas de tráfico de personas.



Pero los menores no acompaños de países no contiguos, como El Salvador, Honduras y Guatemala, deben ser colocados antes en procedimientos de remoción si el Departamento de Seguridad Interna (DHS) busca su salida del país.



Igualmente los menores no acompañados de países no contiguos tienen la opción de presentar solicitudes de asilo directamente con la Oficina de Ciudadanía y Servicios Migratorios mientras se encuentran sujetos a procedimientos de deportación.



Bajo la propuesta de reforma de la administración Trump, los menores de El Salvador, Honduras, Guatemala u otros países no contiguos serían tratados igual que los de México o Canadá y repatriados a sus países si se determina que no son víctimas de trata de personas.



La propuesta fue de inmediato rechazada por legisladores demócratas como la senadora de California, Dianne Feinstein.



"No se debe cambiar me opongo a todos los esfuerzos por cambiar la ley", dijo Feinstein durante la audiencia, donde apeló a los funcionarios a tratar a los inmigrantes "humanamente".



Los funcionarios del ICE dijeron en la audiencia que el número de menores no acompañados ha aumentado 25 por ciento en los últimos dos meses comparado con el mismo periodo de 2017.



Desde el 1 de octubre al 28 de abril, ICE ha deportado a un total de 140 mil 041 inmigrantes indocumentados, de los cuales 54 por ciento tenían antecedentes criminales.

