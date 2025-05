Trump no descarta indultar a Sean 'Diddy' Combs, acusado de tráfico sexual

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no descarta la posibilidad de indultar al rapero Sean Combs, conocido como Diddy, quien enfrenta cargos federales por tráfico sexual, conspiración con fines de extorsión y transporte forzado para ejercer proxenetismo.

Durante una conferencia celebrada hoy, viernes 30 de mayo, en el Despacho Oval, en la que estuvo acompañado por el empresario Elon Musk, Trump fue interrogado sobre el caso del artista. En respuesta, declaró:

“En primer lugar, miraría lo que está ocurriendo. Me fijaría en los hechos. Si creo que alguien ha sido maltratado, tanto si le caigo bien como si no, eso no tendría ningún impacto sobre mí”.

Trump recordó que en el pasado mantuvo una relación cercana con Combs, a quién llamó su amigo en un episodio de The Apprentice en 2012, pero añadió que no han hablado en años y que su vínculo se rompió desde que ingresó en la política.

El mandatario también reconoció no estar al tanto de todos los detalles del caso, aunque este ha recibido amplia cobertura en medios nacionales e internacionales. El juicio contra Diddy se desarrolla actualmente en Nueva York, donde más de veinte testigos, incluida su expareja Cassie Ventura, lo han señalado por presuntos abusos físicos y sexuales. Ventura ha descrito prácticas extremas de explotación sexual organizadas por el rapero, a las que él se refería como “freak offs” o “wild king nights”.

Sean Combs permanece detenido en una prisión federal de Brooklyn sin posibilidad de fianza y podría enfrentar cadena perpetua si es hallado culpable de todos los cargos.

No sería la primera vez que Trump concede un indulto controvertido a una figura pública, durante su mandato ha perdonado a otras celebridades como Todd y Julie Chrisley, protagonistas de un reality show, condenados por fraude y evasión fiscal.

Con información de EFE.

KG