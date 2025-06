Ucrania pide a Rusia que deje de “jugar con la diplomacia”

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, criticó la falta de seriedad de la delegación rusa, que hasta el momento todavía no ha informado de sus condiciones para un alto el fuego ni sobre lo que tienen la intención de presentar en las conversaciones convocadas por Moscú para mañana en Estambul.

“En estos momentos no hay información clara sobre con qué van a ir los rusos a Estambul. No la tenemos nosotros, no la tiene Turquía, tampoco la tiene Estados Unidos ni nuestros otros socios. Y de momento, esto no parece muy serio”, dijo el mandatario.

Afirmó que Ucrania se está preparando para dar nuevos pasos diplomáticos junto con sus socios en Europa y en Estados Unidos.

“De hecho, cada día estamos en contacto con todos los que pueden hacer que la diplomacia funcione”, añadió. Subrayó que “por supuesto, todo el mundo quiere que la diplomacia funcione y que haya un alto el fuego real” y que “Rusia deje de jugar con la diplomacia y ponga fin a la guerra”.

“Todo el mundo quiere una paz seria, y Rusia tiene que ir por ello. Este debe ser el orden del día de las reuniones. Hemos dado nuestra agenda”, dijo, al tiempo que expresó su esperanza de que “la parte estadounidense sea decisiva en la cuestión de las sanciones para contribuir a la paz”.

Moscú cuenta más de 300 civiles muertos en Kursk

Más de 300 civiles murieron en la región fronteriza rusa de Kursk, ocupada parcialmente por el ejército ucraniano entre agosto de 2024 y abril pasado, según dijo su gobernador, Alexandr Jinshtéin.

“A día de hoy se ha establecido la muerte de 304 civiles. La mayoría de ellos ha sido identificada. Continúa la evacuación de los muertos y afectados”, afirmó en su canal de Telegram.

Jinshtéin, que denunció barbaridades cometidas por el ejército ucraniano, explicó que las autoridades aún desconocen el paradero de 576 personas, lo que incluye a cuatro menores de edad. Autoridades rusas señalan que algunos residentes de Kursk aún se encontrarían en territorio ucraniano.

El presidente ruso, Vladímir Putin, que visitó en dos ocasiones Kursk en lo que va de año, anunció en abril su liberación, aunque en la región aún hay tropas ucranianas, y después ordenó la reconstrucción de los distritos afectados.

El Comité de Instrucción de Rusia cifró en unos 54 mil habitantes de Kursk como víctimas de la incursión ucraniana.

Kursk y Bélgorod han sido las regiones rusas más castigadas por la guerra, sean por las operaciones militares, como por los bombardeos y ataques con drones.