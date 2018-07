Trump fue grabado hablando de pagar a modelo Playboy

El ex abogado personal del presidente Donald Trump lo grabó en secreto cuando hablaba de pagarle a una ex modelo de Playboy quien dijo haber tenido relaciones con él, informó el diario The New York Times el viernes.

El actual abogado personal del presidente confirmó la conversación y dijo que ésta demuestra que Trump no cometió falta alguna, según el diario.

Según la nota, que cita a abogados y otras personas con conocimiento del hecho, el abogado Michael Cohen realizó la grabación dos meses antes de la elección de 2016, ganada por Trump.

El FBI se apoderó de la grabación en abril, cuando allanaba la oficina del abogado Michael Cohen, informó el Times.

Personas al tanto de la investigación dijeron que en el allanamiento se buscaba, entre otras cosas, información sobre pagos efectuados en 2016 a la ex modelo de Playboy Karen McDougal, quien dice haber tenido relaciones con Trump en 2006.

El diario Wall Street Journal reveló, días antes de la elección, que el tabloide National Enquirer, dirigido por David Pecker, un partidario de Trump, había pagado 150 mil dólares para hacer callar a McDougal. En ese momento, la vocera de la campaña de Trump, Hope Hicks, dijo que no tenemos conocimiento de esto.

Rudy Giuliani, el actual abogado del presidente, dijo al Times que Trump sí habló con Cohen sobre pagarle a en una grabación de menos de dos minutos, pero que nunca se efectuó el pago.

Según Giuliani, Trump le dijo a Cohen que si efectuaba un pago, que lo hiciera con cheque para que quedara documentado.

Nada en esa conversación sugiere que tuvo conocimiento de antemano, dijo Giuliani al diario. En un marco general, es una gran prueba exculpatoria.

Cohen no respondió a los pedidos de declaraciones. Su abogado Lanny Davis se negó a hablar con el Times. El abogado de McDougal, Peter Stris, no respondió de inmediato a un mensaje.

Cohen dijo el año pasado que estaba dispuesto a recibir un balazo por Trump. Pero semanas atrás dijo en una entrevista que la familia y la patria son primero y que no permitiría que lo presenten como el villano de esta historia.

NM