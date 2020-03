Trump dice que es "probable" que se haga una prueba de coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que "lo más probable" es que se haga una prueba de coronavirus "bastante pronto", aunque enfatizó que no tiene "ninguno de los síntomas" de la enfermedad.

Trump fue preguntado repetidamente durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre si debía hacerse la prueba después de haber estado en contacto con un funcionario brasileño que ahora se sabe que tiene el Covid-19.

El presidente inicialmente dijo que, según los médicos de la Casa Blanca, no tiene "ninguno de los síntomas".

"Y no queremos que las personas sin síntomas vayan y hagan la prueba", agregó.

Pero cuando los periodistas lo interrogaron sobre su encuentro con el secretario de Comunicación de la Presidencia de Brasil, Fabio Wajngarten, el fin de semana en su resort de Florida, dijo: "No dije que no me iban a hacer la prueba" y agregó que "lo más probable" es que se la haga "bastante pronto".

"No por esa razón, sino porque creo que me la haré de todos modos", dijo Trump.

El mandatario también se alegró de que la prueba al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, haya resultado negativa: "Eso es bueno", dijo.

JM