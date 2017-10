Trump defiende ayuda federal a Puerto Rico tras huracán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió vigorosamente este domingo la respuesta federal a los daños provocados por el huracán "María" en Puerto Rico, pero la alcaldesa de la capital San Juan dijo que el mandatario "está buscando una excusa para cosas que no van bien".

Un día después de lanzar una serie de ataques por Twitter contra la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, Trump dijo que su gobierno ha hecho "un gran trabajo con la casi imposible situación en Puerto Rico".

El mandatario atribuyó un "maravilloso trabajo" a la agencia federal de gestión de emergencias FEMA y al ejército -que enviaron una docena de barcos y 10 mil funcionarios-, y elogió al gobernador de la isla, Ricardo Roselló, quien ha sido menos crítico con el gobierno federal, y con quien conversó a última hora del sábado.

Pero casi dos semanas después que el huracán María dejó a casi la totalidad de ese territorio estadounidense sin luz eléctrica, incomunicado y sin agua, algunos puertorriqueños tienen una perspectiva menos optimista.

"Nunca nuestra isla del encanto había estado a oscuras y con tanto sufrimiento", dijo entre lágrimas Hilda López, una octogenaria, mientras salía de misa en la catedral de San Juan.

"Me apena mucho que el presidente de Estados Unidos se exprese de la forma que se ha expresado en estos días. (...) No sé si es que no ha concientizado el dolor del ser humano", lamentó.