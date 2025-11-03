Perú rompe relaciones diplomáticas con México

El Gobierno de Perú anunció este lunes que ha decidido romper relaciones diplomáticas con México , tras informar que la ex primera ministra peruana Betssy Chávez "está siendo asilada en la residencia de la embajada" mexicana en Lima.

"El Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México", informó en una rueda de prensa el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

El ministro explicó que esta decisión se ha tomado “frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú”

Lee también: EU recurrirá al fondo de emergencia para cubrir la mitad de los subsidios alimentarios

NA