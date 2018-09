Trump defiende a juez señalado de acoso sexual

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó a su nominado para la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, frente a las acusaciones de agresión sexual.

El mandatario descartó retirar la nominación de Kavanaugh, y dijo que la idea era “ridícula” mientras acusaba a los demócratas de centrarse en la acusación contra el juez hasta días antes de que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado estuviera a punto de votar su nominación. “Tiene intelecto sobresaliente. Es un juez sobresaliente. Respetado por todos. No tiene ni siquiera una pequeña mancha en su récord”, dijo Trump.

También dijo que no considera que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) deba involucrarse en la investigación de su nominado. “No creo que el FBI deba involucrarse porque ellos no quieren involucrarse. Si quisieran hacerlo, lo creería. Como dicen, este no es precisamente su ámbito de trabajo”.

Sin embargo, la defensa fue hasta cierto punto mesurada. Aceptó la posibilidad de “un pequeño retraso” en el proceso de ratificación del Senado para abordar la acusación de que Kavanaugh agredió sexualmente a una mujer en una fiesta de secundaria hace más de 30 años.

La nominación parecía ir por buen camino hasta que Christine Blasey Ford, una profesora de psicología en la Universidad de California, dijo que Kavanaugh la agredió sexualmente a principios de la década de 1980.

Kavanaugh negó las acusaciones de Ford, quien aseguró que el juez y uno de sus amigos, ambos borrachos, la acorralaron en una habitación e intentaron mantenerla a la fuerza en una cama para tocarla e intentar desvestirla.