Trump confirma contactos con Rusia para repatriar a víctimas del accidente aéreo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves 30 de enero que ha habido contactos con Rusia para repatriar a las víctimas rusas del accidente aéreo que se registró anoche en Washington, cuando chocaron un avión de pasajeros y un helicóptero.

"Ya hemos estado en contacto con Rusia y la respuesta es sí, lo facilitaremos (la repatriación)" , respondió el mandatario republicano en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Un periodista preguntó a Trump si habló directamente con el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre el siniestro, ante lo que el mandatario estadounidense contestó: "No, no sobre esto". La Casa Blanca, sin embargo, no ha informado de ninguna comunicación entre los dos líderes.

El republicano confirmó que hay otras nacionalidades entre las víctimas, además de estadounidenses y rusas, pero afirmó que las autoridades lo detallarán más tarde.

El hecho ocurrió cuando un helicóptero militar, con tres personas a bordo, y un avión comercial Bombardier CRJ700 de American Eagle (filial regional de American Airlines), con 60 pasajeros y cuatro tripulantes, colisionaron el miércoles sobre las 20:48 hora local en el momento de la aproximación de este último al aeropuerto Ronald Reagan (DCA) de la capital estadounidense.

Las autoridades descartan que haya sobrevivientes del accidente aéreo, que es ya el más mortífero en Estados Unidos desde 2001.

El Kremlin y varios medios de Rusia afirmaron que en el avión viajaban varios patinadores y entrenadores rusos.

"Inna Voliánskaya, ganadora del bronce en patinaje en parejas de los campeonatos de la Unión Soviética, se encontraba entre los pasajeros del avión siniestrado en Washington", indicó la agencia estatal rusa TASS.

El canal de Telegram Shot señaló por su parte que el patinador ruso Maxim Naúmov también iba en el avión.

