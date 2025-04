Cómo queda México después de los aranceles

El mundo ya es diferente a partir de hoy. Con un plumazo, el mandatario estadounidense cambió la estrategia comercial del planeta al imponer aranceles recíprocos a los mayores exportadores del mundo. En el listado difundido el miércoles 2 de abril, no aparecieron en la lista ni Canadá ni México y muchos celebraron, con razón, pero no significa que no haya aranceles, que sí los hay. Y el principal blanco de ellos es la industria automotriz, junto con el acero y el aluminio. Sin embargo, México aún sigue con ventajas sobre todos los demás países y esto es un logro importante de la actual administración, aunque en poco menos de dos meses sabremos mejor dónde quedaremos parados. ¿Qué pasa en este momento?

Todos los vehículos importados a Estados Unidos están tasados con 25% de aranceles. Las dos excepciones son México y Canadá, ya que los vehículos producidos en estos países, que cumplan con las reglas del TMEC, el tratado de libre comercio firmado por los tres países norteamericanos, seguirán exentos. Esto puede incluso favorecer a México, para aumentar el contenido regional de algunos vehículos hechos aquí de marcas coreanas, estadounidenses o alemanas. Cada empresa necesitará ver, auto por auto, si les conviene seguir fabricando como están haciendo hoy, si será mejor cambiar su producción a Estados Unidos o si las cuentas salen mejor invirtiendo en ampliar la base de proveedores local.

Las autopartes, por lo pronto, siguen sin aranceles, como dijo el secretario de economía mexicano, Marcelo Ebrard, pero esto se estará revisando durante los próximos 40 días y sólo entonces podría haber mayor claridad sobre el tema.

La realidad hoy es que los autos, en Estados Unidos, serán más caros. Poco menos de la mitad de los vehículos vendidos en el vecino del norte son importados y de los fabricados allá, 60% de las partes son importadas, la gran mayoría de México, de ahí la importancia de ver cómo va a quedar el sector de autopartes.

Cuidado con las apuestas

Falta ver cómo responde no sólo el consumidor estadounidense a esto, sino las mismas marcas locales. Observar si un vehículo hecho en Estados Unidos, al ser más barato que uno hecho en Japón, no tendrá un aumento del precio para acercarse al producto importado y así aumentar su margen de utilidad. También habrá que ver si el consumidor aceptará comprar lo hecho en Estados Unidos, sólo por ser un poco más caro. Y digo un poco porque que los precios no deben subir 25 por ciento.

Localmente, México tiene un gran reto, sin duda. Con 80% de la producción exportada a Estados Unidos, si el apetito del consumidor de allá se reduce, estaremos en problemas. Una de las alternativas fue planteada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al citar un programa hecho en Brasil, en 2012, por la entonces presidente brasileña Dilma Rousseff que impuso un arancel de 30% a los vehículos importados, mientras quitó un impuesto local a los autos, equivalente al ISAN, para los coches hechos localmente y con mayor eficiencia energética. El programa logró que ocho plantas se instalaran en Brasil, también consiguió mejorar la eficiencia energética de los autos en 15%, aun cuando el objetivo era 12 por ciento. Pero en cinco años, disminuyó la competitividad del país, que bajó del puesto 50 al 80 entre los más competitivos. Para México este último punto sería una tragedia, ya que toda la industria se basa en la exportación.

La Presidenta Sheinbaum también habló sobre incentivar la producción local. Dijo que los autos subcompactos se venden mucho aquí, pero no se fabrican tanto localmente, dando a entender que buscaría hacer que esto pase. Fue un recado disfrazado principalmente a los chinos, que siguen prometiendo fábricas locales sin jamás decir dónde y cuándo lo harán. También recordó que los aranceles sobre los autos mexicanos pueden bajar a 12.5%, caso los vecinos se muestren más satisfechos con los resultados de la lucha contra el narcotráfico, en especial contra el fentanilo.

El punto importante es que todos los países que exportan autos a Estados Unidos serán tasados, pero México sigue teniendo ventajas no sólo por el TMEC, que probablemente sea renegociado pronto, sino también por la cercanía. El que el resto de la economía nacional no tenga aranceles es una gran noticia, sí, pero en la industria automotriz aún falta. Sin embargo, tengo que reconocer que, por primera vez, siento que un gobierno mexicano parece darle a esta industria la importancia que siempre mereció tener.

