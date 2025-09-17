Tropas israelíes avanzan sobre Ciudad de Gaza mientras los palestinos huyen

Tropas y tanques israelíes se adentraban en Ciudad de Gaza el miércoles, en el segundo día de una ofensiva terrestre que fue ampliamente condenada internacionalmente, mientras los palestinos huían en masa del área devastada.

El ejército de Israel dijo que unidades de artillería y la fuerza aérea habían atacado la ciudad más de 150 veces en los últimos días, antes de que las tropas terrestres avanzaran. Los ataques han derribado torres de gran altura en áreas densamente pobladas con campamentos de tiendas donde se refugian miles de palestinos. Israel afirma que Hamás utilizaba las torres para vigilar a las tropas.

Los ataques nocturnos mataron al menos a 16 personas, incluidas mujeres y niños, informaron funcionarios de hospitales. El número de muertos en Gaza se acerca a 65 mil palestinos desde que la guerra comenzó el 7 de octubre de 2023 con un ataque liderado por Hamás en Israel, según funcionarios de salud en el enclave.

Mientras tanto, los palestinos salían de la ciudad, algunos en coche y otros a pie. Israel se comprometió a abrir otro corredor a lo largo de una carretera que bordea la costa de Gaza durante dos días para permitir la evacuación de más gente.

Más de la mitad de los palestinos muertos en los ataques nocturnos israelíes fueron en la Ciudad de Gaza, afectada por la hambruna, incluyendo un niño y su madre que murieron en un ataque a su apartamento en el campo de refugiados de Shati, según funcionarios del Hospital Shifa, que recibió a las víctimas.

En el centro de Gaza, el Hospital Al-Awda informó que un ataque israelí alcanzó una casa en el campamento de refugiados urbano de Nuseirat, matando a tres personas, incluida una mujer embarazada. Un niño y sus padres también murieron cuando un ataque golpeó su tienda en el área de Muwasi al oeste de la ciudad de Jan Yunis, dijeron funcionarios del Hospital Nasser, donde se llevaron los cuerpos.

El ejército israelí dijo que estaba investigando los ataques mortales, pero en el pasado ha acusado a Hamás de construir infraestructura militar dentro de áreas civiles.

El portavoz del ejército en árabe, el coronel Avichay Adraee, escribió en redes sociales que se abriría una nueva ruta por la carretera Salah al-Din a lo largo de la costa de Gaza para aquellos que se dirijan al sur durante dos días a partir del mediodía del miércoles.

Pero muchos palestinos en el norte quedaron aislados del mundo exterior. La Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de Palestina, con sede en Cisjordania ocupada, dijo que los ataques israelíes en las principales líneas de red en el norte de Gaza habían interrumpido los servicios de internet y teléfono el miércoles por la mañana.

Se estima que un millón de palestinos vivían en la región de Ciudad de Gaza antes de que comenzaran las advertencias de evacuación previas a la ofensiva, y el ejército israelí estima que 350 mil personas han abandonado la ciudad. La ONU estima que más de 238 mil palestinos de aproximadamente un millón que se cree que vivían en la ciudad han huido del norte de Gaza en el último mes. Cientos de miles más se han quedado atrás.

Una coalición de importantes grupos de ayuda instó el miércoles a la comunidad internacional a tomar medidas más contundentes para detener la ofensiva israelí en Ciudad de Gaza, después de que una comisión de expertos de la ONU concluyera que Israel estaba cometiendo genocidio en la Franja de Gaza. Israel niega la acusación.

"Lo que estamos presenciando en Gaza no solo es una catástrofe humanitaria sin precedentes, sino lo que la Comisión de Investigación de la ONU ha concluido ahora como un genocidio", leía el comunicado de los grupos de ayuda. "Los Estados deben utilizar todas las herramientas políticas, económicas y legales a su disposición para intervenir. La retórica y las medias tintas no son suficientes. Este momento exige una acción decisiva".

El mensaje fue firmado por líderes de más de 20 organizaciones de ayuda que operan en Gaza, incluyendo el Consejo Noruego para Refugiados, Anera y Save the Children.

También el miércoles, el Ministerio qatarí de Exteriores emitió un comunicado diciendo que condenaban "en los términos más enérgicos" la ofensiva terrestre de Israel en Gaza. El ministerio escribió en X que la operación marcaba una "extensión de la guerra de genocidio" contra los palestinos.

Qatar está indignado por un ataque israelí la semana pasada que mató a cinco miembros de Hamás y a un funcionario de seguridad local.

Un gráfico militar israelí sugirió que sus tropas esperan controlar todo el territorio excepto una gran franja a lo largo de la costa al final de la operación actual.

Las fuerzas israelíes han llevado a cabo múltiples incursiones a gran escala en Ciudad de Gaza a lo largo de la guerra, causando desplazamientos masivos y una gran destrucción, solo para ver a los milicianos reagruparse más tarde. Esta vez, Israel ha prometido tomar el control de toda la ciudad, donde según los expertos hay hambruna.

Un funcionario militar israelí, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las directrices militares, dijo el martes que creen que quedan entre 2 mil y 3 mil milicianos de Hamás en la Ciudad de Gaza, así como túneles utilizados por el grupo. Las capacidades militares de Hamás se han visto enormemente disminuidas. Ahora principalmente lleva a cabo ataques de estilo guerrilla, en los que pequeños grupos de combatientes colocan explosivos o atacan puestos militares antes de desaparecer.