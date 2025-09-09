Tribunal Supremo de EU revisará los aranceles de Trump por vía rápida

El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió este martes revisar de manera acelerada la legalidad de la mayoría de los aranceles que el Gobierno de Donald Trump implementó desde su regreso al poder en enero, un asunto que el propio presidente considera crucial para mantener su estrategia comercial y avanzar en su agenda económica.

El máximo tribunal estadounidense indicó que escuchará los argumentos de las partes a comienzos de noviembre, luego de que la administración federal llevara el caso al Supremo tras la decisión de un tribunal de apelaciones, que el 29 de agosto concluyó que Trump había sobrepasado su autoridad al usar una ley de emergencia para imponer estos aranceles.

El hecho de que la corte, con una mayoría conservadora de 6 a 3, haya fijado esas fechas sugiere que busca resolver con rapidez un caso que tiene importantes repercusiones para el comercio internacional y la situación fiscal y presupuestaria del país.

En agosto, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal determinó que Trump no contaba con la facultad para imponer los denominados “aranceles recíprocos”, que van desde un 10 % de base hasta un 34 % sobre productos chinos, ni para aplicar un gravamen del 25 % a ciertos productos de Canadá, China y México, implementado por Washington como medida frente a la entrada insuficientemente controlada de fentanilo a Estados Unidos.



El fallo ratificaba uno previo del Tribunal Internacional de Comercio, que, tras la denuncia de dos importadores estadounidenses afectados por los impuestos aduaneros, dictaminó en mayo que no existía emergencia nacional que justificara el uso de la norma esgrimida por el Gobierno Trump para imponer los gravámenes.



La Administración del republicano ha fiado al dinero que Washington está recaudando en aduanas por las importaciones para financiar su gran y ambicioso proyecto de reforma presupuestaria y fiscal, que incluía enormes recortes de impuestos y que el Congreso aprobó en julio.



Una derrota del Gobierno Trump supondría la cancelación de gran parte de los aranceles que ha impuesto y obligaría a reembolsar esos fondos, decenas de miles de millones de dólares mensuales a los países gravados, poniendo a su vez en entredicho la sostenibilidad presupuestaria estadounidense.



En cambio, una victoria reforzaría el poder presidencial del magnate neoyorquino y podría fomentar el uso de esa ley de emergencia para presionar aún más a otros socios comerciales.

YC