Trump desmiente autoría de carta vinculada a Jeffrey Epstein: “No es mi firma”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que la firma que aparece en la carta de felicitación por el cumpleaños 50 de Jeffrey Epstein, divulgada recientemente por legisladores demócratas, no le pertenece.

"Esa no es mi firma, ni tampoco corresponde a mi manera de expresarme", señaló el mandatario en breves declaraciones a la prensa antes de ingresar a un restaurante de mariscos en Washington.

Trump añadió: "Ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que esto no tiene sentido", para después desviar la conversación hacia otro tema.

El documento en cuestión es una carta que simula un diálogo ficticio entre Trump y Epstein, adornada con el contorno de una mujer desnuda. En ella aparece una firma con el nombre "Donald", que guarda gran parecido con la rúbrica habitual del presidente estadounidense.



Trump ya había negado rotundamente que él sea el autor de esa misiva, argumentando que él no sabe dibujar.



Tras hacerse pública la epístola, el vicejefe de Gabinete del Gobierno, Taylor Budowich, descartó que la firma de la carta al magnate, declarado culpable en 2008 de prostitución de menores, fuera del mandatario, comparándolo con imágenes de sus rúbricas más recientes.



Sin embargo, The New York Times analizó varias cartas del ahora presidente, escritas durante la época de Epstein que tenía archivadas, y reveló que utiliza firmas distintas según se trate de su faceta como mandatario o de su vida personal.



En todos los documentos revisados, enviados a funcionarios de Nueva York y al exalacalde Rudy Giuliani entre 1987 y 2001, Trump firmó solo con su nombre y sin apellido o iniciales, algo que suele reservar para notas personales, e incluyó una característica línea larga al final de su nombre, en un gesto muy similar a la firma estampada en el mensaje para Epstein.



La transferencia de documentos del llamado archivo Epstein al Congreso de Estados Unidos se produjo tras semanas de intensa agitación entre las bases de apoyo del expresidente Donald Trump, luego de que en julio el Departamento de Justicia anunciara que no se divulgaría más información sobre el pederasta neoyorquino, quien se suicidó en 2019.

