Tras avalancha en estación de esquí en California, despliegan operativo de búsqueda

La mañana de este miércoles ocurrió una avalancha en una estación de esquí de California, cerca del lago Tahoe. De acuerdo con Palisades Tahoe, el centro de esquí, los hechos ocurrieron alrededor de las 09:30 horas, así lo dieron a conocer a través de su cuenta de X.

Debido al incidente, varios equipos de búsqueda se desplegaron al lugar de una avalancha , mientras una fuerte tormenta con nieve y ráfagas de viento se adentraba en la región, indicaron las autoridades.

"Nuestros equipos de patrullaje y de operaciones de montaña realizan una búsqueda en este momento", dijo el complejo turístico.

El sargento David Smith, portavoz de la policía del condado Placer, dijo al medio de comunicación The Associated Press que "no hay informes confirmados" de personas atrapadas, pero los equipos de búsqueda están revisando la zona.

La avalancha se produjo apenas 30 minutos después de la apertura del complejo, en las pronunciadas pendientes bajo la telesilla K-22, que funcionan como pistas de "diamante negro" para los esquiadores y snowboarders expertos. De momento se desconoce si esa zona se encontraba abierta la mañana del miércoles. La estación cerró por el resto del día tras la avalancha.

Las ráfagas de viento superaron los 160 kilómetros por hora (100 millas) en las cimas de las colinas que rodean al lago Tahoe el martes por la noche, antes de la llegada de una poderosa tormenta que se tiene previsto que traiga hasta 61 centímetros (2 pies) de nieve a las cumbres más altas a primera hora del jueves. La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Reno dijo que el miércoles podrían caer 5 centímetros (2 pulgadas) de nieve por hora en las inmediaciones del lago.

El martes por la tarde se registró una ráfaga de 177 kilómetros por hora (110 mph) en la cima de Alpine Meadows, el complejo vecino de Palisades, al sur de Truckee, California, dijo el servicio.

En 2020, una avalancha en Alpine Meadows cobró la vida de un esquiador e hirió gravemente a otro un día después de una gran tormenta. Una avalancha en Alpine Meadows en marzo de 1982 dejó siete personas muertas, incluidos varios empleados de la estación de esquí.

Palisades se encuentra en el lado occidental del lago Tahoe, a unos 64 kilómetros (40 millas) de Reno, Nevada. El complejo fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1960.

YC