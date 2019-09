Tras polémica, Bachelet siente “pena por Brasil”

La Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que siente “pena por Brasil” al recordar la defensa que el mandatario Jair Bolsonaro hizo de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, en la que justificó la muerte del padre de la también ex presidenta chilena a manos de ese régimen.

“Si hay una persona que dice que en su país nunca hubo dictadura, que no hubo tortura, bueno, que diga que la muerte de mi padre por torturas permitió que no fuera otra Cuba, la verdad es que me da pena por Brasil”, subrayó Bachelet.

Bolsonaro celebró el “coraje” que tuvo la dictadura chilena para detener a la izquierda y a “comunistas como su padre”, un general de aviación que murió en la cárcel en 1974 tras ser torturado por la dictadura.