Tiroteo en Texas: Difunden nuevo video de niños huyendo por las ventanas y audios desgarradores (VIDEO)

Luego del tiroteo que se registró en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, en Texas, que dejó 19 niños y dos maestros muertos. Salió a la luz un nuevo video que revela escenas fuertes y desgarradoras de lo que sucedió el pasado 24 de mayo, 77 minutos que vivieron niños y maestros durante el tiroteo.

El video fue mostrado en el programa Good Morning America

Muestra algunas tomas donde se alcanza apreciar decenas de oficiales y socorristas que rodeaban el edificio de la Escuela Primaria Robb, en Texas, mientras algunos se colocan cerca de una ventana.

En la grabación se ve a niños huyendo, mientras los policías rompían las ventanas de la escuela para poder apoyarlos a huir a los estudiantes del tirador de 18, años, identificado como Salvador Ramos, que entró y abrió fuego con el rifle AR-15 que llevaba.

A través de una de las ventanas rotas, se puede ver a oficiales sacando a los alumnos por la ventana y ayudándolos a huir.

Otros alumnos salen desde un acceso trasero y se alejan de la escuela a toda velocidad, mientras algunos tropiezan y caen.

La grabación incluye un audio emitido por los radios de la policía. En él, se escucha a un operador del número de emergencias, 911 decir, a un estudiante: “Salón 12, ¿podemos… hay alguien dentro del edificio?... El niño está diciendo que está en el salón. Lleno de víctimas, lleno de víctimas en este momento”. En ese salón fue donde Ramos se encerró y mató a las 21 personas, antes de ser abatido, más de una hora después.

New video emerges in deadly Texas school shooting as Justice Department begins reviewing police response. @marcusmoore reports. https://t.co/PFRbT5aDRC pic.twitter.com/wzzZbw874m — Good Morning America (@GMA) May 30, 2022

Tras casi una semana del trágico incidente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se pondrá a revisar las acciones tomadas por la policía al tiroteo, esto tras las quejas constantes que han estado recibiendo de los padres de familia de que se tardaron demasiado en responder al tirador, de haberlo hecho se pudieron salvar más vidas.

En rueda de prensa, el coronel Steven McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, compartió también detalles de la llamada de una niña atrapada en el salón y que logró hablar al 911.

“Se identificó y susurró que estaba en el aula 12”, explicó McCraw, citado por ABC News, sin revelar el nombre de la menor. Diez minutos después, la niña volvió a llamar, diciendo que había varios muertos. A las 12:16, logró comunicarse de nuevo, para decir que aún había entre ocho y nueve alumnos vivos.

No obstante, se tomaron ideas equivocadas por parte del jefe de la policía de distrito, ya que la situación era de una toma de rehenes y no ya de tirador activo, por lo que ordenó no actuar hasta la llegada de refuerzos, a pesar de las súplicas de los padres de familia que les decían que debían entrar al edificio. Los oficiales esperaron al menos 45 minutos antes de enfrentarse al tirador.

“Fue una decisión equivocada. Punto. No había excusa para ello”, reconoció McCraw.

ABC News también difundió una entrevista con uno de los sobrevivientes, Daniel Garza, de 9 años, cuya prima Ellie García murió en el tiroteo.

Daniel dijo que su maestra, Elsa Abala, al escuchar los disparos cerró la puerta del salón y ordenó a los niños guardar silencio y esconderse.

“Ella cerró la puerta rápidamente y estaba corriendo y le dispararon. Se tiró al suelo y estaba haciéndose la muerta”, dijo.

Ramos, contó el niño, “estaba de pie con su arma, golpeando la ventana”.

Daniel se escondió bajo una mesa, junto a una pared, al igual que algunos de sus compañeros. Todos guardaban silencio mientras escuchaban los disparos del agresor, en el salón de al lado.

“Personalmente, no puedo agradecer suficiente a la maestra de mi hijo”, dijo la madre de Daniel a ABC News. “Creo que lo que hizo salvó sus vidas”.

Desde el tiroteo, Daniel no ha querido dormir en su cuarto, y dejó de jugar videojuegos. “Cuando le pregunto por qué no quiere jugar, me dice: ‘No quiero oír balazos’”.

MV