El Servicio Geológico de Estados Unidos alertó este jueves de un sismo de magnitud 7,5 en el pasaje de Drake, en las aguas entre la Antártida y el Cabo de Hornos chileno , en el sur del continente suramericano.

La información preliminar registra que el sismo se produjo a las 02:16 GMT, las 23:16 hora local en Argentina y las 10:16 hora local en Chile, los países más cercanos al epicentro, a una profundidad de 10.8 kilómetros.

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile también lanzó una alerta en su cuenta de X para el mismo temblor, aunque la magnitud registrada fue de 7.6 en la escala de Richter.

Según el portal de SkyAlert, menciona que “se evalúa la amenaza de tsunami para la región”.

INTERNACIONAL - REVISADO ⚠️ | Un sismo de magnitud 7.5 (Mww) ocurrió a las 02:16:18 UTC (22:16 hora chilena) de hoy, jueves 21 de agosto del 2025, a 207 kilómetros al sur-sureste de Tolhuin, Tierra del Fuego, Argentina ���� (región del Paso de Drake, Antártica ����, a una profundidad… pic.twitter.com/N6hPgtV3sG— Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) August 22, 2025

Fuerte sismo en paso Drake: SHOA advierte amenaza de tsunami para costas de Chile.



En Desarrollo pic.twitter.com/M2RRrlgcQh— Apu Andes (@ApuAndeschile) August 22, 2025

