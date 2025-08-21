Jueves, 21 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Internacional

Internacional |

Un sismo de 7.5 se registra entre la Antártida y el extremo sur de Suramérica

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile también lanzó una alerta en su cuenta de X 

Por: EFE

La información preliminar registra que el sismo se produjo en Argentina y Chile. X / @SismoMundial

La información preliminar registra que el sismo se produjo en Argentina y Chile. X / @SismoMundial

El Servicio Geológico de Estados Unidos alertó este jueves de un sismo de magnitud 7,5 en el pasaje de Drake, en las aguas entre la Antártida y el Cabo de Hornos chileno, en el sur del continente suramericano. 

La información preliminar registra que el sismo se produjo a las 02:16 GMT, las 23:16 hora local en Argentina y las 10:16 hora local en Chile, los países más cercanos al epicentro, a una profundidad de 10.8 kilómetros. 

LEE: EU realiza revisión masiva de visas por posibles violaciones

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile también lanzó una alerta en su cuenta de X para el mismo temblor, aunque la magnitud registrada fue de 7.6 en la escala de Richter. 

Según el portal de SkyAlert, menciona que “se evalúa la amenaza de tsunami para la región”.

     
     

EE

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones