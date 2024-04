A nivel mundial, el cáncer es una causa importante de morbilidad y mortalidad, lo que genera una gran carga de morbilidad. Según Estadísticas Mundiales del Cáncer 2020, el cáncer de mama con el mayor número de 2.3 millones de casos nuevos representó el 11.7% de todos los cánceres, seguido del cáncer de pulmón (11.4%), el cáncer colorrectal (CCR) (10.0%), mientras que el cáncer de pulmón fue la principal causa de muerte por cáncer (1.8 millones de muertes, 18%), seguida del CCR (9.4%), el cáncer de hígado (8.3%).

De acuerdo con el estudio "Global trends in incidence, death, burden and risk factors of early-onset cancer from 1990 to 2019", publicado en la revista BMJ Oncology, el cáncer es generalmente más prevalente en adultos mayores de 50 años, pero la incidencia del cáncer de aparición temprana (<50 años) ha aumentado en todo el mundo.

La incidencia mundial del cáncer de aparición temprana aumentó un 79.1% y el número de muertes por cáncer de aparición temprana aumentó un 27.7% entre 1990 y 2019.

Según los resultados del estudio difundido en BMJ Oncology, los cánceres de mama, traqueal, bronquios y de pulmón, estómago y colorrectal de aparición temprana mostraron la mayor mortalidad y AVAD en 2019.

A nivel mundial, las tasas de incidencia de cáncer de nasofaringe y próstata de aparición temprana mostraron la tendencia de aumento más rápido, mientras que el cáncer de hígado de aparición temprana mostró la disminución más pronunciada. Los cánceres colorrectales de aparición temprana tuvieron años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) elevados, entre los cinco primeros clasificados tanto para hombres como para mujeres, detalla el estudio.

Las proyecciones indicaron, que el número global de incidencia y muertes por cáncer de aparición temprana aumentaría en un 31% y un 21% en 2030, respectivamente.

Aunque todavía se exploran las causas, el estudio señala que entre los factores de riesgo dietéticos están una dieta rica en carnes rojas, baja en frutas, alta en sodio y baja en leche, etc, además del consumo de alcohol y de tabaco, son considerados los principales factores de riesgo subyacentes a los cánceres de aparición temprana.

