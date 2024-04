Si lo que se busca es llevar a cabo una vida saludable muchas personas deciden complementar su dieta, ejercicio diario y una serie de hábitos sanos, ingiriendo suplementos alimenticios así como también vitaminas. Consumirlas puede ser beneficioso para el ser humano debido a que el cuerpo por si solo no produce vitaminas, sin embargo, estás pueden encontrarse en las frutas y verduras.

Otra ventaja inmediata de consumir estas píldoras, es el fortalecimiento del sistema inmunológico, lo cual te hará menos propenso a las enfermedades. Sin embargo, estás deben ser consumidas con medida y control, puedes hacer una consulta médica previa a comenzar a incluirlas en tu rutina diaria.

Aunque las vitaminas pueden ser consumidas en cualquier momento del día, es recomendable no ingerirlas de noche debido a que estás no deben ser ingeridas con el estomago vacío ni en ayunas, siempre deben ir acompañadas de un alimento, no importa si es pesado o ligero.

Si quieres consumir tus vitaminas de noche, se te recomienda comer un bocadillo o alimento pequeño y ligero antes de ingerirlas, esto te evitará complicaciones en tu sistema digestivo, además de a la hora de ir a dormir.

