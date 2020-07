Sacerdotisas superan en número a sacerdotes en la Iglesia sueca

La Iglesia de Suecia tiene por primera vez más mujeres que hombres como sacerdotes, según cifras publicadas este mes, lo que indica grandes pasos hacia la igualdad de género desde que se permitió que las mujeres fueran ordenadas por primera vez en 1960.

La institución luterana, que fue la iglesia oficial del estado sueco hasta el 2000, cuenta ahora con mil 533 mujeres que sirven como sacerdotisas y mil 527 hombres. También son mujeres su arzobispa y varias obispas.

"En cierto modo, es un espejo de la sociedad", dijo la reverenda Elisabeth Oberg Hansen después de dar un sermón en una pequeña iglesia en Estocolmo. "Es como debería ser", agregó.

Oberg Hansen se convirtió en sacerdotisa hace más de 30 años y recuerda claramente la discriminación que enfrentó cuando los miembros de la primera parroquia a la que fue asignada no la aceptó, pero los tiempos han cambiado.

El año pasado, el Instituto Europeo para la Igualdad de Género clasificó a Suecia en la cima de su índice anual de igualdad, otorgando al país una puntuación de 83.6 en comparación con un promedio de 67.4 para la Unión Europea en su conjunto.

"Es algo bueno, pero no pienso mucho en eso ahora", dijo Oberg Hansen sobre el tema de género en su trabajo.

El camino de Suecia hacia la paridad de género se ve también en toda Escandinavia, con un número aproximadamente igual de hombres y mujeres en las filas del clero de la Iglesia de Dinamarca y mujeres bien representadas en el sacerdocio de la Iglesia de Noruega.

La obispa de la Iglesia de Suecia, Eva Brunne, quien se retiró después de una década al frente de la diócesis de Estocolmo, ayudó a impulsar la aceptación de las mujeres, pero enfatizó que no cree que el sacerdocio deba convertirse en una profesión abrumadoramente femenina.

"Me han preguntado durante mis 10 años como obispa: '¿Dónde están todos los hombres?', y todo lo que puedo decir es 'No sé. No sé' ", dijo Brunne en una entrevista telefónica. "Es lo mismo si nos fijamos en las universidades de Suecia: hay más mujeres que hombres. Eso significa más abogadas, doctoras, etc".

JM