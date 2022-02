Rusia vs Ucrania: ¿Quién es Vladimir Putin, "el villano" del momento?

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció este miércoles por la noche (hora México) una "operación militar especial" en el este de Ucrania, y de inmediato se escucharon las primeras explosiones en diversas ciudades ucranianas.

Desde el lunes Putin había anunciado el envío de tropas rusas a las regiones rebeldes de Donetsk y Luhansk tras reconocer su independencia, sin embargo, con lo ocurrido ayer en Europa se teme que estas decisiones terminen en una guerra que involucre a más países, pues incluso intervino el presidente de Estados Unidos (EU), Joe Biden, al señalar el miércoles que Rusia rendiría cuentas por sus acciones.

¿Quién es Vladimir Putin?

Vladimir Putin es el presidente de Rusia. AP / ARCHIVO

Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Tiene 69 años y nació en Leningrado, hoy San Petersburgo. Es licenciado en derecho por la Universidad de Leningrado, en 1957 comenzó su vida profesional como director de la INteligencia exterior del Comité de Seguridad del Estado (KGB), en la antigua URSS, donde alcanzó el rango de teniente general, y se dice que perteneció a los servicios de disidencia interna del Quinto Directorio del KGB.

Tras la caída del Muro de Berlín, ya como vicerrector adjunto de relaciones internacionales de la Universidad de Leningrado, Putin comenzó a ocuparse de los temas de la política local, hasta que, en 1990, se convirtió en asesor del Presidente del Consejo Municipal de Leningrado.

Entre 1991 y 1996 fue presidente del Comité para las Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de San Peterburgo, y en 1995 dirigió la campaña electoral del partido de carácter regional Nuestra Casa Rusia, liderado por el ex primer ministro Viktor Chernomirdin, así como la de la reelección a la alcaldía de San Petersburgo de Anatoli Sobchak, pero renunció tras su derrota en las urnas.

Vladimir Putin: Comienza su trayectoria cerca de la presidencia

Luego de ello Vladimir Putin se trasladó a Moscú, donde se desempeñó en varios cargos asociados a la presidencia de la Federación Rusa y su gabinete, hasta que en 1998 fue nombrado director del Servicio Federal de Seguridad (SFS).

En agosto de 1999 el entonces presidente de Rusia, Boris Yeltsin, nombró a Putin primer ministro, considerado como uno de sus aliados incondicionales. En 1999 el presidente le confió encabezar la coalición electoral formada el 4 de agosto de 1999 por Nuestra Patria, del alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov, y el grupo regional Toda Rusia, dirigido por el presidente de Tatarstán, Saimilev, y por el nuevo gobernador de San Petersburgo, Yakólev.

Putin ganó las elecciones en diciembre de ese mismo año, para comenzar su mandato en el 2000, hasta que en el 2008 designó a Dmitri Medvédev como su sucesor. Aunque fue primer ministro de Rusia entre el 2008 y el 2012, en ese año volvió a ser elegido como presidente nuevamente, y continúa así en el cargo hasta el día de hoy.

Rusia vs Ucrania: ¿Por qué comenzó el conflicto?

Según dijo Putin como justificación, Rusia se esforzó por desmilitarizar y desnazificar Ucrania.

Las acciones emprendidas el jueves corresponden al último capítulo de un conflicto que viene desde ocho años atrás, cuando en 2014 Rusia tomó el control del territorio de Crimea, en Ucrania, y apoyó a las fuerzas separatistas prorrusas en las regiones de Donetsk y Luhansk. Fue entonces que incrementó la enemistad entre ambas naciones.

Pero todo viene de 1991, cuando se disolvió la Unión Soviética y sus territorios se convirtieron en repúblicas independientes. Una posición reforzada de Ucrania con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) implica la pérdida directa de la influencia de Rusia sobre este país, y de manera contraria, un triunfo para Rusia es una pequeña derrota para la Unión Europea.

La OTAN no ha sumado a Ucrania como uno de sus aliados, algo a lo que el país aspira desde que Moscú no es visto con buenos ojos. En 2014 la rivalidad ascendió con las protestas de Kiev contra el presidente Víctor Yanukóvich, quien tras varios enfrentamientos huyó. La acción fue aprovechada por Putin para invadir Crimea, al sur de Ucrania, buscando recuperar esta zona estratégica por su salida al Mar Negro, y la cual había sido perdida en la segunda guerra mundial.

La invasión desde entonces ha generado conflictos y sanciones económicas contra Rusia, y aunque se han emitido diversas peticiones para que Putin devuelva este territorio, él ya aseguró que nunca lo hará.

En el conflicto entre Rusia y Ucrania Putin es clave en las negociaciones. Hace un par de meses, mediante dos propuestas de tratados, Rusia pidió a Estados Unidos que no ayudara militarmente a Ucrania u otros países soviéticos ante la lucha entre Rusia y Ucrania, pero por otro lado, pedía a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que no ampliará más sus fronteras y que no interviniera militarmente, además de que debía abandonar cualquier plan para que Ucrania y Georgia se unan a la Alianza, pero hasta ahora no ha habido respuesta clara a las solicitudes.

AC