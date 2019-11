Republicanos van por hijo de Biden

La cadena de noticias estadounidense CNN dio a conocer que legisladores republicanos entregaron una carta al presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, con la lista de testigos que quisieran oír como parte de la investigación de juicio político.

El listado incluye a Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente Joe Biden; al informante que presentó la denuncia en contra de Trump; al ex enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Kurt Volker; y al ex encargado de Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Tim Morrison.

Pese a haber insistido en la necesidad de una mayor transparencia en la investigación, la Casa Blanca cambió la semana pasada de estrategia, al prohibir que varios de sus funcionarios comparecieran ni siquiera a puerta cerrada ante los comités de la Cámara baja.

El último fue Mick Mulvaney, cuyo abogado esperó hasta el último minuto antes de que empezara la audiencia para informar a los congresistas de que el jefe de Gabinete interino de la Casa Blanca desobedecería la citación judicial y no asistiría, tras acogerse al principio de “inmunidad absoluta” de los asesores del presidente.