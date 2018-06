Renuncia ministro de España acusado de evasión fiscal

El ministro de cultura de España renunció apenas días después de asumir el cargo, ante revelaciones de que fue multado por evadir impuestos por miles de euros.

Maxim Huerta, escritor y ex presentador de televisión, dijo en conferencia de prensa el miércoles que no hizo nada ilegal y que se apartaba de su cargo simplemente para no causarle daño al gobierno del presidente Pedro Sánchez.

Huerta fue juramentado como ministro de cultura y deportes el jueves, poco después de que Sánchez orquestó la destitución del gobierno de Mariano Rajoy en base a acusaciones de corrupción dentro del Partido Popular.

Sánchez, un socialista que ha prometido erradicar la corrupción de las instituciones nacionales, estaba bajo presión para despedir a Huerta luego que el portal de noticias El Confidencial reportó que el ministro había sido multado por no declarar más de 218 mil euros en impuestos.

NM