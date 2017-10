Puigdemont sumió a Cataluña en incertidumbre: gobierno español

El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, ha convocado a un consejo extraordinario de ministros para mañana miércoles para discutir la situación en Cataluña, informó la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría.

Sáenz aseguró que, al declarar la independencia de Cataluña y luego suspenderla para "buscar un proceso de diálogo" el presidente catalán, Carles Puigdemont, ha sumido a la región "en el mayor nivel de incertidumbre de su historia reciente".

Ve a la nota: Declaran independencia de Cataluña; la suspenden para dialogar

El de Puigdemont, dijo la vicepresidenta española, "es el discurso de una persona que no sabe dónde está, a dónde va, ni con quién quiere ir".

Añadió que el presidente regional "no puede declarar válida la ley catalana del referéndum porque está suspendida por el Tribunal Constitucional de España. No puede aceptar el referéndum del pasado 1 de octubre porque fue un acto ilegal y no es aceptable que se constate por parte de nadie que la mayoría de los catalanes quiere un Estado independiente en forma de República".

"Ni Puigdemont ni nadie puede sacar conclusiones de un referéndum que no se ha producido, de una ley que no existe, ni de la voluntad de los catalanes. Ni él ni nadie puede pretender imponer una mediación sobre una acto ilegal", aseguró Sáenz de Santamaría.

Detalló que Rajoy ya habla con los líderes de los partidos políticos de España para lograr el mayor consenso posible respecto a las acciones del gobierno catalán.