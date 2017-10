Psiquiatras comienzan a movilizarse contra Trump

Un grupo de psiquiatras profesionales en Estados Unidos, de nombre “Duty to warn (Deber de advertir)” ha iniciado un movimiento para destituir al presidente Donald Trump usando la Enmienda 25, con la cual el vicepresidente, el gabinete o una comisión del congreso estadounidense determinarían si el mandatario es incapaz de cumplir con sus deberes y removerlo.

Los psiquiatras aseguran que Trump “sufre de un narcisismo maligno e incurable que lo hace incapaz de llevar a cabo los deberes presidenciales y representa un riesgo para la nación”. Este tipo de peticiones no son nuevas, pues ya se han visto solicitudes similares desde hace unos meses; sin embargo, el New Yorker reportó la semana pasada que “Duty to warn” ha organizado eventos en al menos 14 ciudades para exponer la condición mental del mandatario.

El movimiento toma seriedad ahora que también han comenzado una campaña para recabar fondos y apoyar a otros candidatos: los psiquiatras que forman el grupo quieren ser lo que la Sociedad Nacional del Rifle es a la Segunda Enmienda.

De acuerdo al artículo de New Yorker, los expertos en salud mental se tardaron en manifestarse contra el presidente debido a la regla Goldwater, la cual les impide que den diagnósticos u opiniones sobre la salud mental de figuras públicas. Los psiquiatras también han mostrado temor a que el gobierno corte los recursos federales a sus respectivas áreas.

“Duty to warn” se ha puesto en contacto con legisladores demócratas para promover una ley que permita la creación de un comité especial para convocar la Enmienda 25. John Gartner, el fundador de la organización, consideró que Trump representa “la emergencia psiquiátrica más grande en la historia de Estados Unidos, quizá en la historia del mundo”.

Según las últimas encuestas, la mayoría de los estadounidenses creen que Donald Trump no está capacitado para ser presidente de Estados Unidos. Poco a poco, funcionarios se han ido convenciendo del temperamento irracional del presidente.