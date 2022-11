La Casa Blanca no ha "visto nada que contradiga" la hipótesis, adelantada por Varsovia, según la cual el misil caído en Polonia "con toda probabilidad" procedía de la defensa antiaérea ucraniana aunque atribuyó la responsabilidad a Rusia, sostuvo este miércoles una vocera del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson.

"Dicho esto, independientemente de las conclusiones finales, está claro que Rusia es la responsable final de este trágico incidente" debido a sus ataques contra la infraestructura civil ucraniana, señaló en un comunicado, y agregó: "Ucrania tenía y tiene el derecho a defenderse".

"Tenemos plena confianza en la investigación llevada a cabo por el gobierno polaco sobre la explosión ocurrida cerca de la frontera con Ucrania y saludamos la profesionalidad y el rigor con la que la está conduciendo", añadió, en nombre de ese Consejo bajo la égida del presidente estadounidense Joe Biden.

Según los elementos adelantados por Varsovia el misil que cayó en Polonia sobre su frontera este y mató a dos personas procedería de Ucrania, algo que Kiev rechazó reiterando que era ruso y además pidiendo libre acceso al área para verificaciones.

"No tengo ninguna duda de que este misil no era nuestro", dijo el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en televisión, asegurando que no había recibido ninguna prueba de los occidentales sobre el origen del misil.

Desde la OTAN también se indicó que se trataría de un misil tierra-aire perdido disparado por las fuerzas de Kiev en el marco de la defensa contra la ola de ataques rusos con misiles lanzados contra numerosas ciudades en Ucrania. Sin embargo, atribuyeron responsabilidades a Rusia por su invasión del país vecino.

Este incidente hizo temer inicialmente una escalada importante, ya que Polonia, miembro de la OTAN, está amparada por el compromiso atlántico de defensa colectiva, pero la tensión se calmó parcialmente el miércoles.

Moscú, por su parte, negó haber disparado este proyectil.

OF