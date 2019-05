Nicaragua advierte a empresas huelguistas

El Gobierno de Nicaragua advirtió con sanciones a las empresas que se sumen al paro nacional de hoy, convocado para reclamar al presidente Daniel Ortega por la libertad de los “presos políticos” y el respeto de los derechos humanos.

“Cualquier llamado o cualquier decisión empresarial de esos grupos van a tener sus sanciones necesariamente porque están regulados por la ley”, dijo el titular del Ministerio de Hacienda, Iván Acosta.

Acosta señaló que “la actividad bancaria tiene un servicio público de apertura obligatoria, no puede haber ningún banco en tiempos normales que pueda cerrar al público. No se puede cerrar de un día a otro y no se debe cerrar, eso lleva a sanciones de parte de la reguladora del sistema financiero”.

Las advertencias, que incluyeron la activación de alertas verde y amarilla por lluvias, no mermaron las muestras públicas de apoyo al paro nacional por parte de las empresas nicaragüenses.

La crisis sociopolítica que vive Nicaragua ha causado un fuerte impacto en la economía local. Según el Banco Central de Nicaragua, en 2018 el Producto Interno Bruto retrocedió 3.8% a causa de la crisis y no se esperan números positivos para 2019.