Netanyahu se disculpa con Qatar por ataque a Doha

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llamó este lunes a su homólogo qatarí, Mohamed bin Abdulrahmán, para disculparse por el ataque a Doha registrado el pasado 9 de septiembre, en el que murieron seis personas.

La disculpa tuvo lugar durante "una llamada telefónica conjunta" que el también jefe de la diplomacia de Qatar recibió de Netanyahu y en presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su reunión en la Casa Blanca, según adelantó la cadena Al Jazeera y confirmó el gobierno norteamericano en un comunicado.

"El primer ministro Netanyahu expresó su profundo pesar por el ataque con misiles de Israel contra objetivos de Hamás en Qatar, que causó la muerte accidental de un militar qatarí", detalló la Casa Blanca.

Netanyahu lamentó además que "Israel violara la soberanía qatarí y afirmó que no volverá a realizar un ataque similar en el futuro".

La nota añade que el líder de Qatar "acogió con satisfacción" las palabras del primer ministro israelí y "enfatizó la disposición de Qatar a seguir contribuyendo significativamente a la seguridad y la estabilidad regionales".

Asimismo, ambos aceptaron la propuesta de Trump de "establecer un mecanismo trilateral para mejorar la coordinación, la comunicación y resolver agravios mutuos".

De acuerdo con Al Jazeera, la llamada fue "iniciativa de Trump".

Qatar, que media junto con Egipto y Estados Unidos para un acuerdo de tregua en el enclave palestino, fue escenario de un ataque israelí que tuvo como objetivo a la delegación negociadora del grupo palestino Hamás.

Pese a que los líderes sobrevivieron a la acción, otros cinco miembros del movimiento y un agente de seguridad catarí murieron.

Qatar calificó este ataque como un acto de "agresión" y de "terrorismo de Estado", al tiempo que se comprometió a tomar "las medidas necesarias" para proteger su seguridad nacional.

La reunión de hoy lunes en la Casa Blanca entre Trump y Netanyahu se da en un contexto marcado por el creciente aislamiento internacional de Israel, provocado por su negativa a detener la guerra en Gaza y por el reconocimiento del Estado palestino por parte de históricos aliados de Tel Aviv, como el Reino Unido y Francia.

En el encuentro, ambos líderes abordarán un plan impulsado por Washington que contempla declarar un alto el fuego permanente en Gaza, liberar a los rehenes de Hamás, excarcelar a prisioneros palestinos en Israel, retirar al Ejército israelí de la Franja y definir la futura gobernanza del enclave.

Hamás dijo ayer domingo que no ha recibido nuevas propuestas de los mediadores egipcios y qataríes, pero añadió que está dispuesto a considerar cualquier propuesta "de manera positiva y responsable".

Tanto Israel como Estados Unidos coinciden en que Hamás no debe tener ningún papel en la administración de Gaza.

El gobierno de Trump propone en su lugar una autoridad provisional liderada por figuras internacionales, entre ellas el ex primer ministro británico Tony Blair, según varios medios.

Del mismo modo, Donald Trump ha prometido a los líderes árabes que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania.

