Viernes, 26 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Internacional

Internacional |

Netanyahu afirma en la ONU que Israel debe "acabar el trabajo" en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, firmó que su país debe "acabar el trabajo" en la Franja de Gaza y quiere hacerlo "lo antes posible"

Por: EFE

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) este viernes. EFE/A. Colmenares

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) este viernes. EFE/A. Colmenares

Este viernes, ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, firmó que su país debe "acabar el trabajo" en la Franja de Gaza y quiere hacerlo "lo antes posible".

"Los últimos elementos, los últimos remanentes de Hamás, se atrincheran en la ciudad de Gaza. Juran repetir las atrocidades del 7 de octubre una y otra vez", afirmó para justificar su ofensiva.

En momentos más información…

Lee también: Trump anuncia arancel de 100% a farmacéuticas que no produzcan en EU

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones