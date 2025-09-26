Netanyahu afirma en la ONU que Israel debe "acabar el trabajo" en Gaza

Este viernes, ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, firmó que su país debe "acabar el trabajo" en la Franja de Gaza y quiere hacerlo "lo antes posible".

"Los últimos elementos, los últimos remanentes de Hamás, se atrincheran en la ciudad de Gaza. Juran repetir las atrocidades del 7 de octubre una y otra vez", afirmó para justificar su ofensiva.

En momentos más información…

MB

