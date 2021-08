Mueren 29 migrantes africanos en viaje a Islas Canarias

Al menos 29 migrantes africanos, entre ellos siete menores de edad, murieron la semana pasada tratando de llegar a las Islas Canarias españolas en embarcaciones de traficantes, de acuerdo con información revelada el lunes por una agencia de migración de Naciones Unidas y por una organización benéfica española que está en contacto con los familiares de las víctimas.

Los servicios marítimos de España rescataron el viernes a 27 migrantes y recuperaron cuatro cadáveres en el bote que fue detectado por un barco pesquero a unos 500 kilómetros (300 millas) al sur de El Hierro, una isla en el archipiélago canario frente al noroeste de África.

Pero al menos 24 personas más se encontraban en la embarcación cuando partió el 15 de agosto de Dajla, una ciudad portuaria en el Sahara Occidental, dijo Helena Maleno, fundadora del grupo sin fines de lucro Caminando Fronteras.

La organización de Maleno fue la que obtuvo esa cifra después de realizar entrevistas extensas con personas que buscaban a sus seres queridos. Ella comentó que una menor entre los ocho niños que viajaban en la embarcación sobrevivió, pero perdió a su madre durante el viaje.

"Estamos detectando que van muchas mujeres, niños y niñas. Y luego, las redes de tráfico meten a personas que quieren cruzar y no tienen ni idea de utilizar un compás", indicó Maleno a The Associated Press. "Son mujeres subsaharianas en tránsito migratorio. La mayoría huyen de violencias varias, víctimas de trata, víctimas de ablación genital, de violaciones y otros abusos que en el tránsito migratorio se ha acrecentado, por parte de compañeros en la ruta migratoria y por parte de las autoridades del control migratorio, muchas quedan embarazadas, y son las que cruzan con hijos e hijas".

De acuerdo con los testimonios de los sobrevivientes, los restos de quienes perdieron la vida durante la travesía fueron arrojados al mar por otros viajeros, afirmó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La agencia reveló que había sido informada por las autoridades de las Islas Canarias sobre un total de 29 decesos, entre ellos el de una mujer de Costa de Marfil que fue rescatada pero murió a su llegada al puerto de Arguineguin.

El viaje de África a las Islas Canarias, que regularmente se realiza en botes pequeños y frágiles, es una de las rutas de migración más mortíferas para quienes intentan llegar a Europa. La OIM ha registrado 529 muertes este año en esa ruta, pero subrayó que esa cifra está por debajo de la cantidad real de fallecimientos y desapariciones en la ruta.

