El Instituto Nacional de Migración (INM) suspendió temporalmente la operación de 33 estancias provisionales ubicadas en 22 Entidades del país y que tienen una capacidad de alojamiento para mil 306 personas.

Esto ocurrió a mes y medio del incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua, que costó la vida a 40 migrantes el pasado 27 de marzo, y horas después de la puesta en marcha del Título 8, política que permite a Estados Unidos (EU) abrir juicios penales a extranjeros que ingresen de forma irregular a su territorio.

El INM informó que la medida estará vigente mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluye la visita de supervisión a las instalaciones y rinde el informe especial sobre la situación de las estaciones, flujos migratorios que hay en el país y su problemática.

Los inmuebles se ubican en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Luego del cambio en EU, medios internacionales reportaron que la frontera Norte de México se mantuvo en calma, pese al caos que se presentó la tarde y noche del jueves, con viajeros que intentaron cruzar acompañados de menores.

Niegan permisos para tránsito de migrantes

Tras el fin del Título 42, el Instituto Nacional de Migración (INM) ordenó a todas sus oficinas de todo México no otorgar ningún permiso que autorice el tránsito de migrantes por el país, además de reconocer que no hay estancias para su alojamiento, luego de que el miércoles pasado ordenara cerrar 33 estancias provisionales.

En la mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en Palacio Nacional se difundió una ficha informativa de medidas, tras el fin del Título 42.

“(El INM) también ordenó a todas las oficinas de migración en todos los estados no otorgar Formatos Múltiples Migratorios, ni otro documento que autorice el tránsito por el país”, se señala.

En el documento se lee que el INM alertó que ante la modificación del Título 42 y el cierre de las 33 estancias migratorias a nivel nacional los rescates masivos pueden tornarse violatorios a los derechos humanos “al no contar con un lugar para dar alojamiento a los extranjeros”.

“También informó que los traslados se realizarán de manera inmediata, ya sea por vía terrestre o aérea en los cuales tendrán que ir acompañados por tres agentes migratorios”, se indica.

La ficha informativa también refiere que en ambos lados de la frontera, las diversas fuerzas de seguridad inhibieron de forma eficiente los intentos de cruces masivos, así como los actos de violencia en contra del personal e instalaciones de los puentes internacionales tras el Título 42.

Se detalla que este jueves 11 de mayo se repatriaron a México 942 personas migrantes; 909 de Venezuela; 17 de Cuba; 15 de Guatemala y uno de Haití.

En la zona fronteriza del norte del país se contabilizó el jueves la presencia de 26 mil 560 migrantes; 10 mil en Ciudad Juárez; siete mil en Reynosa; cinco mil 500 en Matamoros; tres mil en Tijuana; 360 en Nogales; 420 en Piedras Negras, y 280 en Ciudad Acuña.

Se indica que el 10 de mayo, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detuvo a 11 mil 126 migrantes en la frontera con México, mientras que el INM rescató a cinco mil 499 migrantes irregulares.

El Título 42 era una norma sanitaria activada bajo la administración del expresidente republicano Donald Trump para supuestamente frenar la pandemia de COVID-19 y que permitía expulsar automáticamente a casi todos los migrantes que llegan sin visa o documentación necesaria para entrar.

El Universal

Alerta a migrantes de sanciones

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, hizo ayer un llamado a las personas migrantes, a fin de que eviten cruzar la frontera de manera irregular, ya que tendrán sanciones por parte de su Gobierno. “Eso no significa que puedan, como sea y de cualquier manera, cruzar a los Estados Unidos sin tener la legalidad. Quien lo haga, será deportado y recibirá sanciones del departamento de seguridad de EU”.

Los migrantes que están en la frontera sur del país anhelan cruzar el territorio nacional para ingresar a Estados Unidos, pero ahora les han impedido el libre tránsito por México. EFE

Migrantes protestan en la frontera sur tras la suspensión de permisos

Migrantes varados en la frontera sur de México protestaron ayer tras la suspensión de permisos para transitar por el país, lo que coincide con el fin del Título 42 de Estados Unidos.

Los extranjeros se manifestaron en el Centro de Atención Provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula, en la frontera con Guatemala, donde los funcionarios les informaron de la suspensión temporal de la entrega de documentos.

La situación generó incertidumbre y molestia a las familias, a quienes les pidieron desalojar el lugar donde hacían fila desde el jueves.

La protesta ocurre después de que el INM anunció el cierre de 33 estancias provisionales para migrantes y pidió no otorgar documentos para que migrantes crucen por México, según una tarjeta informativa expuesta en la conferencia matutina del Gobierno federal.

La medida ocurre tras el fin en Estados Unidos del Título 42, una medida que inició Donald Trump (2017-2021) y continuó el presidente Joe Biden para expulsar de inmediato a migrantes con el argumento de la pandemia de la COVID-19, una declaración de emergencia que ya terminó en Estados Unidos.

El venezolano José Larama contó a EFE que su objetivo principal es ir a Estados Unidos, por lo que exigió el permiso para seguir su camino.

“Porque el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que ayudan a los migrantes. Nosotros no estamos haciendo daño a nadie, aquí no hay agua, comida y dónde hacer las necesidades, tenemos a niños con fiebre. ¿Dónde están los derechos humanos?”, denunció.

Los migrantes aseguraron que la crisis humanitaria crece cada día en Tapachula.

Ante los reclamos, el INM les concedió más de 15 autobuses para llevarlos a Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, donde les prometieron un permiso de 45 días.

Los migrantes habían montado un campamento temporal para solicitar documentos que les permita dejar Tapachula.

“Aquí hay personas que tienen deshidratación, que no tienen cómo comprarse un suero, tampoco queremos que nos regalen nada, lo único que buscamos son soluciones, pero Migración nos tiene engañados”, acusó Jesús Roca, migrante de venezolano.

Los agentes de Migración realizaron un operativo para tratar de convencer a los migrantes, y unos 700 de ellos aceptaron subir a los vehículos con el miedo de ser deportados a Guatemala.

EFE

Río Suchiate

En el río Suchiate, que divide a México con Guatemala, no se observa ningún tipo de vigilancia militar o del Instituto Nacional de Migración.

Las autoridades mexicanas están siendo rebasadas por el flujo de migrantes en el sur. EFE



Abren albergue para migrantes en Oaxaca

A partir de este lunes 15 de mayo, en el municipio de San Pedro Tapanatepec, en el Istmo de Tehuantepec, volverá a instalarse un albergue humanitario para atender a los migrantes en su ruta hacia el norte del país, informó el presidente municipal, Humberto Parrazales.

Lo anterior, informó el edil, se hace bajo las instrucciones del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, por lo que Tapanatepec será sede de ese albergue humanitario donde los migrantes recibirán alimentos, medicinas, dormitorios y materiales de higiene personal.

Humberto Parrazales aclaró que en el referido albergue no se realizarán trámites migratorios como la entrega del Formato Múltiple Migratorio (FMM) y permisos provisionales, como ocurrió entre los meses de agosto a diciembre del año pasado.

El albergue humanitario se instalará sobre una superficie de una hectárea al lado de la cancha de futbol 21 de marzo, donde el año pasado se instaló el módulo del Instituto Nacional de Migración (INM), y ahí fueron atendidos más de 300 mil migrantes de unas 88 naciones del mundo.

De acuerdo con las declaraciones formuladas por el edil a medios de comunicación, posteriores a un mensaje emitido en redes sociales, todos los gastos que se generen con la operación del albergue correrán a cuenta del Gobierno de Oaxaca.

Los migrantes que se acojan a las condiciones del albergue humanitario de Tapanatepec solo podrán tender una estancia máxima de dos días, es decir, llegan, comen, duermen, descansan y se van, salvo las personas que requieran la atención médica.

El Universal

INM inicia traslado de migrantes

El Instituto Nacional de Migración (INM) inició ayer el traslado a Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Comitán de unos dos mil migrantes, donde les entregaron oficios que les ordena abandonar el país en un lapso de 20 días.

Desde la 9:00 de la mañana, de forma ordenada los migrantes fueron abordando los autobuses de color blanco, dando prioridad a las familias completas. Una vez llenados, los autobuses emprendieron su viaje para algunos de esos tres municipios.

Algunos migrantes dijeron que no abordarían los camiones debido a que temían que todo fuera un engaño de las autoridades migratorias y, en realidad pudieran ser deportados ante los acuerdos que tiene el Gobierno de México con Estados Unidos.

De acuerdo con migrantes que aún permanecen en la sede migratoria Los Cerritos, el INM trasladó bajo engaño a sus compañeros, con el argumento que ahí les iban a seguir tramitando la Forma Migratoria Múltiple (FMM), pero les dieron un documento donde les ordenan salir del país y los dejan a la deriva abandonados en esas ciudades.

Una migrante venezolana que pidió no ser identificada mostró a El Universal el documento de salida que el INM otorgó a una de las personas que abordó el autobús, además de audios donde señala que con ese documento no pueden viajar a la frontera norte. “A nosotros nos dijo migración que el lunes nos van a atender, pero yo no sé qué va a pasar, a los compañeros se los llevaron con engaños y ahora no sé qué hacer”, dijo.

El Instituto Nacional de Migración inició ayer la detención de caminantes en los puntos de verificación, a quienes también los suben a autobuses para trasladarlos a otros municipios.

Durante un recorrido, El Universal constató que en los puntos de revisión que mantiene el INM con apoyo de la Guardia Nacional (GN) a lo largo de 45 kilómetros de Tapachula a Ciudad Hidalgo, localidad fronteriza con Guatemala, se mantienen a migrantes asegurados, entre ellos mujeres con niños lactando.

Los extranjeros señalaron que su objetivo es llegar a Estados Unidos para entregarse y solicitar asilo ahora bajo el Título 8.

El Universal

Alrededor de dos mil migrantes en Chiapas tienen 20 días para salir de México. EFE

Respiran la tensa calma previa a una tormenta

La frontera entre Estados Unidos y México estuvo relativamente tranquila ayer, y hubo pocas señales del caos que se temía tras la oleada de migrantes ansiosos por cruzar a territorio estadounidense antes del fin de las restricciones relacionadas con la pandemia del coronavirus.

Menos de 24 horas después de que se levantaran las reglas conocidas como Título 42, los migrantes y las autoridades estadounidenses seguían evaluando el efecto del cambio y de las nuevas regulaciones adoptadas por el Gobierno del presidente Joe Biden para estabilizar la región.

“No vimos ningún aumento sustancial en cuanto a inmigración esta mañana”, declaró ayer Blas Nunez-Neto, subsecretario para políticas fronterizas y de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional. Agregó que la agencia no tenía cifras específicas porque la situación apenas comienza.

Los migrantes que se encontraban a lo largo de la frontera seguían adentrándose en el Río Bravo (o Grande) para tratar de ingresar en Estados Unidos mientras desafiaban a los agentes que desde el otro lado les gritaban que se regresaran. Otros trataban de acceder desde sus teléfonos celulares a la aplicación de citas, un proceso crucial del nuevo sistema. Los migrantes con cita cruzaron por un puente con la esperanza de una nueva vida. Adicionalmente, por medio de demandas legales, se buscaba frenar al menos algunas de las medidas.

El Gobierno de Biden ha aseverado que el nuevo sistema está diseñado para acotar los cruces no autorizados y ofrecer una nueva vía legal para los inmigrantes que pagan miles de dólares a los traficantes de personas para que los lleven a Estados Unidos.

Ahora, Estados Unidos prácticamente prohíbe a los inmigrantes solicitar asilo en el país si no lo tramitaron antes en línea o si no buscaron protección primero en los países por los que viajaron. Las familias a las que se les permita ingresar conforme avanzan sus casos migratorios serán sometidas a toques de queda y monitoreo por GPS.

En Ciudad Juárez, muchos migrantes miraban sus celulares con la esperanza de obtener una codiciada cita para poder entrar en Estados Unidos. La app para registrarse cambió, por lo que algunos explicaban a otros cómo usarla. La mayoría de los migrantes se resignaba a esperar.

“Espero que sea un poco mejor y que las citas se agilicen un poco más”, comentó Yeremy Depablos, una venezolana de 21 años que viaja con siete primos y que ha estado esperando en la ciudad por un mes. Por temor a ser deportada, Depablos no quiso cruzar sin autorización. “Hay que hacerlo de la manera legal”.

Las vías legales promovidas por el gobierno estadounidense consisten en un programa que permite el ingreso de hasta 30 mil personas al mes procedentes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela si presentan una solicitud en línea, cuentan con un patrocinador financiero e ingresan por vía aérea.

Se abrirán alrededor de 100 centros de procesamiento en Guatemala, Colombia y otros lugares para que los migrantes soliciten permiso para ingresar a Estados Unidos, España o Canadá. Cerca de mil personas pueden entrar a diario por cruces terrestres desde México, siempre y cuando consigan una cita mediante la app. Si funciona, el sistema podría alterar fundamentalmente la forma en que los migrantes llegan a Estados Unidos.

AP

Migrantes acampan a la orilla del Río Bravo, aguardando el momento para cruzarlo. AP

México no recibirá a más de mil deportados al día

México no recibirá a más de mil migrantes al día deportados de Estados Unidos, pues no tiene la capacidad para atenderlos ni tampoco la voluntad de aceptarlo, aseveró ayer el canciller Marcelo Ebrard.

“México les hace saber que no podría en ningún caso recibir a más de mil personas en un sólo día, no podríamos, no tenemos la capacidad ni lo aceptaríamos y eso estaba vigente, no de ahora, desde el Título 42. Ellos lo saben, no vamos a aceptar más de ese número porque no podríamos”, afirmó el funcionario durante la mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ebrard señaló esto justo el día que expiró la política del Título 42, que inició Donald Trump (2017-2021) y que continuó el presidente Joe Biden para expulsar de inmediato a migrantes con el argumento de la pandemia de la COVID-19, una declaración de emergencia que ya terminó en Estados Unidos.

De hecho, el canciller precisó que el pasado jueves 11 de mayo, Estados Unidos repatrió a México un total de 942 migrantes ante el fin de la política migratoria, mientras que en la frontera común se contabilizó la presencia de 26 mil 560 migrantes.

El secretario de Relaciones Exteriores señaló que la postura de México es contraria a políticas migratorias como el Título 42 o el Título 8, la norma que históricamente ha regido la migración, aunque respetan esas medidas.

“Lo que nosotros proponemos es que haya una vía ordenada y regular”, apuntó.

Asimismo, señaló que la migración es de suma importancia para Estados Unidos, ya que actualmente ese país vive un descenso demográfico importante y, sin los migrantes, la economía del país se paralizaría.

“En 2022 crecieron 0.4 %, tuvieron 245 mil 080 personas nacidas en Estados Unidos y el resto fueron migrantes, es decir, el crecimiento demográfico que ya de por sí es muy bajo esencialmente se mantiene por la migración". Es por ello que el canciller celebró que el Gobierno estadounidense aceptara otorgar 100 mil visas más a migrantes de América Latina.

Asimismo, volvió a criticar los dichos de los senadores de aquel país contra la migración, aunque aseguró que no se puede dar un recurso diplomático contra esas declaraciones, aunque sí se pueden hacer pronunciamientos como los que han hecho últimamente.

EFE

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció ayer que México no tiene las condiciones para recibir más migrantes de EU. EL UNIVERSAL

Nueva York pide a Biden más recursos federales

La gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, escribió ayer al presidente estadounidense, Joe Biden, para pedirle más recursos federales para acoger a la gran cantidad de migrantes que se espera lleguen al estado con el fin del llamado Título 42, una norma que permitía la expulsión en caliente de migrantes por motivos de salud pública.

En una carta que hizo pública, Hochul solicitó la construcción inmediata de albergues temporales en tierras e inmuebles propiedad del Gobierno federal como parques nacionales e instalaciones militares.

Según la gobernadora, es necesario usar cualquier espacio disponible para garantizar a los recién llegados servicios públicos básicos, sobre todo alojamiento. En ese sentido, recordó que la ciudad de Nueva York ya no tiene sitio en su sistema de acogida, a través del que está dando cobijo a 36 mil 700 migrantes, y se ha visto obligada a usar numerosos hoteles, ocupando ya más del 40% de las habitaciones de nivel medio que hay en la Gran Manzana.

"Dada la magnitud de la crisis humanitaria, el Estado carece de infraestructura, instalaciones y recursos necesarios para responder a la demanda inmediata de alojar y responder a otras necesidades básicas del gran número de migrantes que llegan", señaló en la misiva.

En los últimos días, las autoridades de Nueva York han tomado varias medidas de emergencia para tratar de garantizar que los demandantes de asilo que llegan desde la frontera con México son atendidos y han reclamado con insistencia más apoyo de Washington.

Según cifras municipales, desde la pasada primavera han llegado a la ciudad de Nueva York casi 61 mil migrantes y actualmente cerca de 37 mil están alojados por la Alcaldía en hoteles y otras instalaciones.

Muchas de esas personas llegaron a la Gran Manzana en autobuses fletados por las autoridades de Texas, una política muy criticada por el alcalde neoyorquino, Eric Adams, que sin embargo también ha recurrido a los mismos métodos facilitando los viajes de migrantes a Canadá para aliviar la situación en la ciudad.

En los últimos días, además, se ha conocido que Adams planea enviar migrantes a hoteles del condado de Rockland, al norte de la ciudad, lo que ha sido rechazado frontalmente por las autoridades locales, que están tratando de bloquear esos envíos, incluso por vía legal.

EFE

Desde la frontera sur con México, hasta los albergues de la Gran Manzana, Estados Unidos enfrenta una crisis migratoria tras el Título 42. EFE

CT