Mauricio Macri busca que se investiguen crímenes en Venezuela

El presidente argentino, Mauricio Macri, pedirá ante la Corte Penal Internacional (CPI) junto a otros mandatarios de la región investigar denuncias de “crímenes contra la humanidad” en Venezuela.

“En Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos. Se ha perdido el valor de la vida”, afirmó. El documento será presentado ante la CPI “en algunas semanas”, señaló. Macri dijo que la petición la respaldan sus pares Iván Duque (Colombia), Sebastián Piñera (Chile) y Mario Abdo Benítez (Paraguay).

Además, dudó de la veracidad de un intento de asesinato del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto. “No tengo información exacta, pero a la luz de cómo se comportó después y de a quienes allanó y atropelló, demuestra que debe haber sido poco posible que haya sido en serio”, aseguró.

Respecto a la causa sobre corrupción del anterior Gobierno argentino, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, con empresas contratistas de obras públicas, expresó su idea de que “toda la verdad salga a la luz”. A pregunta expresa sobre si le conviene que termine en la cárcel la ex mandataria, la líder que encabeza en las encuestas para las presidenciales argentinas de 2019, respondió: “Muchos dicen que no me conviene, esto que está pasando le conviene y es fundacional para la Argentina”.

Respecto del freno a la actividad económica subrayó: “Vamos a caer (el PIB) cerca de un punto”. Pero precisó que el año que viene “va a cambiar la tendencia”.