Maduro llama “estúpido” a gobierno de Canadá

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este martes que no le interesa que el "gobierno estúpido de Canadá" cuestione la validez de los resultados de las elecciones regionales de Venezuela.

"¿Qué carrizo (carajo) me interesa que el gobierno estúpido de Canadá no reconozca las elecciones? ¿Qué me interesa que Canadá diga lo que diga? Gobierno insolente, estúpido gobierno de Canadá", expresó aireado el mandatario durante una rueda de prensa en el palacio presidencial de Miraflores.

Maduro instó al gobierno de Canadá, nación con la que Venezuela mantiene relaciones diplomáticas desde 1948, a que se vaya del país "si no le importa Venezuela".

"Si no les importa Venezuela, váyanse de aquí carajo, y dejen quieta a nuestra patria. Ya basta ya. Si al gobierno de Canadá no le interesa Venezuela, que se vaya de aquí", manifestó.

Canadá cuestionó este martes los comicios, alegando que el proceso se caracterizó por "irregularidades", en particular el control de la autoridad electoral, acusada por la oposición de servir al gobierno.

"Las elecciones del domingo se caracterizaron por muchas irregularidades que levantan preocupaciones significativas y legítimas sobre la validez de los resultados", indicó en una nota oficial la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland.

Maduro dijo que es un error que países como Canadá o Estados Unidos -que también cuestionó las elecciones- traten como "dictadura" a su gobierno.

"¿Cómo convencen a 11,1 millones de votantes de que el proceso no fue libre, democrático. 61,4% votó. ¿Cómo los convencen de que el proceso fue impuesto, dictatorial?", preguntó el mandatario.

El domingo se celebraron en Venezuela las elecciones de gobernadores, en las que el oficialismo ganó 17 estados y cinco la oposición, que no reconoció los resultados y exigió una auditoría con representantes internacionales.

El poder electoral aún no anuncia los resultados del único de los 23 estados que no se definió el domingo, Bolívar (sur), pero el mandatario aseguró que también lo ganó el oficialismo.