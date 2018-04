Maduro descarta ir a Cumbre de las Américas

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, descartó este martes asistir a la Cumbre de las Américas en Lima, a la que había prometido acudir contra viento y marea pese a que el gobierno peruano vetó su presencia.

"Retiraron la seguridad a toda la delegación de Venezuela, por eso anoche decidí que no voy a ir a la Cumbre", dijo Maduro, quien consideró que la ausencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, prueba el desprecio que éste siente por varios mandatarios de la región.

Trump canceló este martes su participación en la cita que se celebrará el viernes y sábado próximos.

Maduro dijo que esos días permanecerá en Venezuela para conmemorar la "derrota del golpe de Estado" que en 2002 sacó brevemente del poder al fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

"Dije: llueva, truene o relampaguee llego a Lima, así sea nadando, pero esa cumbre no está en nuestras prioridades, no hay ningún tema que se vaya a decidir, es una verdadera pérdida de tiempo", dijo Maduro en un acto público transmitido en cadena de radio y televisión.

El presidente venezolano aprovechó para arremeter contra varios de sus homólogos, a quienes según él Trump desdeña.

"Los deprecia, él no se quiere sentar con Peña Nieto porque es poca cosa para él, no se quiere sentar con Mauricio Macri (Argentina) porque le huele mal, no se quiere sentar con Juan Manuel Santos (Colombia) porque le huele a berrinche", exclamó.

El 3 de abril, el canciller de Perú, Néstor Popolizio, afirmó que el presidente de ese país, Martín Vizcarra, mantenía la exclusión de Maduro, decisión tomada por el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.

Popolizio explicó que la actitud del gobierno venezolano "de imposibilitar elecciones libres y justas, que cuenten con legitimidad y credibilidad, es un impedimento insalvable para participar en el encuentro".

Kuczynski fue uno de los impulsores del Grupo de Lima, bloque de 14 países que desconoce los comicios anticipados venezolanos del próximo 20 de mayo, en los que Maduro busca ser electo para un segundo período, hasta 2025.

El Grupo de Lima acusa al gobernante socialista de quebrar la democracia y de generar una crisis humanitaria en Venezuela.

JA