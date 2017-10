Macron en desacuerdo con Trump respecto al programa nuclear de Irán

El presidente francés Emmanuel Macron mostró este domingo su "desacuerdo" con su homólogo estadounidense Donald Trump respecto al programa nuclear iraní, y señaló que estudia viajar a Teherán en "su debido momento".

Para justificar su desacuerdo con Trump dijo: "hay que mirar a Corea [del Norte]: hemos roto cualquier negociación con Corea. ¿Cuál es el resultado? Nos despertamos años después con una Corea que está a punto de conseguir el arma nuclear".

El presidente francés dijo haber pedido a Trump que "no rompa el acuerdo" firmado en 2015 entre las grandes potencias (Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania) y Teherán sobre el programa nuclear iraní.

Trump "quiere endurecer las cosas con Irán, eso es lo que declaró el viernes. Yo le he explicado que a mi parecer era un mal método", dijo Macron en su primera gran entrevista televisado desde que accedió a la presidencia.

En un duro discurso pronunciado el viernes, Trump decidió no certificar el acuerdo nuclear y dejó caer la amenaza de abandonarlo en cualquier momento, dejando su destino en manos del Congreso estadounidense.

El documento firmado con Teherán busca garantizar el carácter civil del programa nuclear, a cambio de un levantamiento parcial de las sanciones impuestas al régimen iraní.

"Se pueden tener desacuerdos, pero no deben ser insalvables", dijo Macron, que anunció haberle hecho una propuesta a Trump sobre Irán. "Le he dicho: mantengamos juntos un diálogo exigente, sigamos controlando. Pero seamos mucho más exigentes con Irán sobre su actividad balística, los misiles que lanza y que no son nucleares, y sobre la acción de Irán en la región", declaró.

Respecto a la posibilidad de viajar a Irán, tras recibir una invitación del presidente Hasan Rohani, Macron dijo que lo hará "en su debido momento para mantener un diálogo exigente" con el régimen de la república islámica.

De confirmarse esa visita, sería el primer viaje oficial de un presidente francés a Irán desde Valéry Giscard d'Estaing, que estuvo allí en 1976, en la época del sha.