Líder de Hong Kong se disculpa tras protestas pero no retira ley

La jefa del Gobierno hongkonés, Carrie Lam, avivó hoy la mecha de las protestas que vive la ciudad al limitarse a ofrecer nuevas disculpas a los manifestantes sin atender sus demandas, especialmente la de desechar el controvertido proyecto de ley de extradición a otros países, entre ellos China.

"Ofrezco mis más sinceras disculpas a la gente de Hong Kong. Asumo mi gran parte de responsabilidad en el conflicto que se ha creado", indicó la líder, quien ya había pedido perdón el domingo a través de un comunicado tras una marcha en la que participaron más de un millón de personas en protesta por la suspensión temporal del proyecto y exigiendo su retirada y la renuncia de Lam.

"La gente ha expresado de manera pacífica lo que quiere, y lo he escuchado alto y claro. Les he escuchado muy atentamente y me han hecho ver que tengo mucho que hacer, especialmente escuchar más", explicó Lam en una esperada rueda de prensa.

La organización civil hongkonesa que coordina a los manifestantes aseguró posteriormente que no acepta las disculpas de Lam, y anunció que seguirá con las protestas.

En una rueda de prensa en una acera ante la sede del Gobierno local, la vicecoordinadora del Frente Civil de Derechos Humanos, Bonnie Leung, expresó que están "muy decepcionados" con las palabras pronunciadas hoy por Lam, que "ha ignorado todas" sus demandas.

"El frente no acepta sus así llamadas disculpas y tendremos que seguir nuestras protestas", dijo tras lamentar que Lam no ha dimitido, no ha retirado el polémico proyecto de ley de extradición ni ha exigido responsabilidades a la policía por los incidentes violentos ocurridos durante las protestas.

El frente añadió que está ahora consensuando con representantes de los diferentes sectores sociales hongkoneses y que no anunciará hasta este miércoles en qué consistirán las nuevas protestas.

Un hombre mira en una televisión a Carrie Lam, durante la conferencia de prensa en que ofreció disculpas a los manifestantes. AFP/D. De la Rey

Asimismo, el frente manifestó su intención de denunciar a los agentes policía responsables de las acciones del pasado miércoles e instó a las familias de los afectados a que colaboren con ellos.

La policía dispersó el miércoles las protestas que tuvieron lugar en la sede del Legislativo mediante el uso de la fuerza -usaron gas lacrimógeno y pelotas de goma- causando 81 heridos (dos de ellos, de gravedad), según la prensa local, y 11 detenidos.

Entretanto, Lam pidió también a los ciudadanos de Hong Kong que le den "otra oportunidad" para que su Gobierno pueda "reconstruir la confianza" tras la crisis desatada durante la última semana.

El proyecto de ley que planteó se ha encontrado con la oposición de diversos sectores de la sociedad al considerar que Hong Kong perdería su independencia judicial y que, según organizaciones pro derechos humanos, permitiría que activistas, trabajadores de ONG o periodistas fueran entregados a un sistema judicial, el chino, que no ofrece garantías.

Aunque el Ejecutivo hongkonés insiste en que el texto intenta tapar un vacío legal, los opositores creen que con la nueva ley activistas locales, periodistas críticos o disidentes residentes en Hong Kong también podrían ser enviados a la China continental para ser juzgados.

IM