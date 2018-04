Liberados dos de tres periodistas detenidos en Egipto, según diario

El fotoperiodista egipcio Adel Elissa, y el fotógrafo Ahmed Abdel Gawad, detenidos la madrugada de ayer por la Policía egipcia, fueron puestos en libertad hoy, según el diario egipcio Mada Masr.

El periódico, que cita al abogado de los periodistas, aseguró que fueron liberados esta madrugada después de haber pasado 24 horas en dependencias policiales, donde habían sido trasladados tras ser arrestados en un control policial a las afueras de El Cairo.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, según sus siglas en inglés) había denunciado la detención de estos dos periodistas, así como del bloguero Mohamed Ibrahim, y había pedido su inmediata liberación.

Las autoridades egipcias han lanzado una campaña de acoso contra los medios locales e internacionales en el país, que se intensificó con la cercanía de los pasados comicios presidenciales, tildados de "farsa" por la oposición, que decidió boicotearlos.

Un mes antes de las elecciones fue deportada la periodista británica del diario The Times Bel Trew, por no tener al día las acreditaciones pertinentes, según aseguraron las autoridades.

Asimismo, el pasado 1 de abril, un día antes del anuncio oficial de la victoria electoral de Al Sisi, las autoridades multaron al diario privado Al Masry al Youm con ocho mil 500 dólares, por asegurar que el Estado había movilizado a los votantes durante las tres jornadas electorales que se extendió la votación.

Además, multaron y cerraron el diario en línea Masr al Arabiya por reproducir una noticia del periódico The New York Times que tituló: "El New York Times: Los egipcios se dirigen penosamente hacia las urnas por tres dólares".

El director de este medio egipcio, Adel Sabri, fue detenido y acusado este jueves de "unirse a un grupo terrorista", acusación que suele ser empleada en referencia al grupo de los Hermanos Musulmanes, la principal fuerza política en el país hasta el golpe de Estado de julio de 2013 y considerados terroristas por las autoridades.

Egipto ocupa el puesto 161, de entre 180 países, en la clasificación sobre la libertad de prensa que elabora anualmente la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

NM