Kristi Noem señala a Sheinbaum de "alentar" las protestas en Los Ángeles

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, señaló a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por "alentar" a las protestas contra las redadas en Los Ángeles, California.

En un evento del presidente Donald Trump en la Oficina Oval, Noem dijo que Sheinbaum: "salió y alentó más protestas en Los Ángeles y la condeno por eso".

Noem declaró que Sheinbaum "no debería estar alentando las protestas violentas". Indicó que si bien la gente "tiene derecho a la protesta pacífica", pero que "la violencia que estamos viendo no es aceptable, no va a ocurrir en Estados Unidos".

La secretaria de Seguridad señaló que "este presidente (Trump) defiende al estadounidense promedio que quiere llevar a sus hijos todos los días a la escuela con seguridad, llevar adelante sus negocios y proveer a sus familias".

Aseguró que Trump "tiene toda la autoridad bajo la Constitución de enviar a la Guardia Nacional, acorde al Título 10, a estas comunidades y garantizar que las autoridades estén protegidas, que puedan hacer su trabajo, que no se les falte al respeto".

Noem incluso elogió a Trump por enviar a Los Ángeles a la Guardia Nacional y a los Marines, de quienes dijo "están entrenados para responder a las necesidades que tenemos en el terreno".

MV