Un panel de jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil sentenció ayer al ex presidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión tras declararlo culpable de intentar un golpe de Estado para permanecer en el cargo a pesar de su derrota electoral de 2022.

Bolsonaro, quien siempre ha negado haber cometido delito alguno, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en Brasilia. Puede apelar la sentencia.

Cuatro de los cinco jueces que revisaron el caso en el panel declararon a Bolsonaro culpable de cinco cargos, en un fallo que presumiblemente profundizará las divisiones políticas y provocará una reacción del gobierno de Estados Unidos. Bolsonaro se convierte en el primer ex presidente brasileño condenado por intento de golpe de Estado.

Antes de que se conociera la sentencia, el presidente estadounidense, Donald Trump, había dicho que estaba “muy descontento” de que el tribunal declarara culpable a Bolsonaro. Hablando con periodistas al salir de la Casa Blanca, dijo que siempre consideró a Bolsonaro como “sobresaliente”.

La sentencia no significa que irá inmediatamente a prisión. El panel del tribunal tiene ahora hasta 60 días para publicar el fallo. Una vez que lo haga, los abogados de Bolsonaro tienen cinco días para presentar mociones de aclaración.

El fallo puede empujar a los legisladores aliados de Bolsonaro a buscar alguna amnistía para él a través del Congreso. Y el exmandatario podría enfrentar una mayor presión para elegir un heredero que probablemente desafíe a Lula en las elecciones generales del próximo año.

CT