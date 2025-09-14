La Guerra de Palabras

Desde que los antiguos griegos inauguraron el debate público en el Ágora, la palabra se convirtió en el arma más poderosa para conducir a las comunidades. Quien dominaba el arte del discurso gozaba de ventajas sobre los demás, y quien además conocía los designios de los dioses tenía aún más poder. En aquel entonces, la guerra era la otra cara de la vida pública: la patria exigía sacrificios, un precio a pagar para gozar de la pertenencia a un proyecto colectivo.

Ese espíritu fundacional se convirtió en piedra angular de nuestra civilización. Desde entonces, la palabra como arma para persuadir y vencer en los asuntos públicos ha coexistido con la guerra como expresión material de dominio o defensa de valores -reales o imaginados-.

Hoy, la palabra se ha transformado en el instrumento principal de las disputas políticas, económicas y sociales. Amplificada por las redes y los dispositivos digitales, ya no es solo metáfora: se ha vuelto un arma material en una guerra que rebasa fronteras y desafía límites éticos. La incitación al odio, la justificación de crímenes atroces o la fabricación de falsedades impuestas como verdades son prácticas cotidianas. Robots, algoritmos y conglomerados mediáticos multiplican su alcance, con el único propósito de vencer al adversario, no de convencer con argumentos.

Lo realmente peligroso es que la legitimidad ya no se construye a partir de hechos o razones, sino de la manipulación y la imposición de narrativas. La democracia, que se sustentaba en el triunfo de las mayorías, corre el riesgo de reducirse a la hegemonía de mensajes emitidos por focos de poder -a veces claros, a veces opacos- que dictan lo que debe considerarse legítimo.

Así, el debate deja de ser un espacio para encontrar soluciones razonables y se convierte en un campo de imposiciones disfrazadas de consenso. Cada paso que damos en esa dirección erosiona el respeto a los derechos fundamentales y normaliza la intolerancia hacia el disenso. La narrativa ya no es un proceso de deliberación, sino una historia prefigurada en blanco o negro: conmigo o contra mí.

Esa radicalidad genera polos irreconciliables y prepara el terreno para que la lucha verbal derive en violencia. Y la violencia, cuando se normaliza, encuentra en la guerra su expresión más terrible. Los hechos recientes -el asesinato de Charly Kirks en Estados Unidos, la continuidad de las guerras en Ucrania y Gaza, o la tensión creciente en las negociaciones geopolíticas- lo confirman.

En la era contemporánea, imponer una narrativa es tan decisivo como desplegar ejércitos. Vladímir Putin lo sabe con su discurso de la “Gran Rusia” y el nuevo orden global; Xi Jinping, con su apuesta por el sinocentrismo económico y cultural; Donald Trump, con su “America First”. Todos entienden que la guerra de palabras precede y condiciona a la de las armas.

La pregunta urgente es: ¿cuáles son los límites aceptables para la imposición de una narrativa en nuestras comunidades, en las naciones y en el sistema internacional? El tránsito de las disputas verbales a la violencia es uno de los signos más ominosos de nuestro tiempo. Y el mayor peligro es que, en nombre de la emoción colectiva, se sacrifique la dignidad de la persona y se disuelva lo razonable en la lógica de la confrontación.

La defensa de la palabra como instrumento de deliberación, y no de imposición, es hoy una tarea inaplazable. Porque de ella depende no solo la calidad de nuestras democracias, sino la posibilidad de preservar la paz.

